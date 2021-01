Diego Brancatelli apuntó contra los "terroristas antivacunas" que se oponen a la vacuna rusa

15 enero, 2021 22:50

El periodista protagonizó un acalorado debate con sus compañeros de “Intratables” mientras discutían por la llegada de las segundas dosis de la vacuna rusa.

El jueves por la noche salió desde el Aeropuerto de Ezeiza un nuevo avión de Aerolíneas Argentinas con destino a Moscú para traer la segunda tanda de las 300.000 dosis de la Sputnik V. En este contexto, en Intratables debatieron sobre el tema y Diego Brancatelli apuntó contra quienes desconfían de la vacuna rusa.

El periodista, que desde hace años ha marcado su cercanía ideológica con el actual gobierno, comenzó diciendo que Argentina y Rusia firmaron un acuerdo que prevé la compra de un total de 10 millones de dosis, pero fue en ese momento cuando su compañeros Gustavo Grabia lo interrumpió y le pidió: “Dejemos de tirar cifras”.

Sin embargo el periodista insistió y apuntó contra sus colegas: “Decían que en diciembre no iban a vacunar, los ‘terroristas antivacunas’. Afortunadamente se equivocaron”. Frente a esto Grabia insistió en no crear “una falsa expectativa” en la gente. En tanto que Claudio Savoia pidió no utilizar el término ‘antivacunas’ para referirse a quienes plantean dudas sobre la Sputnik V.

“Si no rebajamos un concepto muy jodido. Entre nosotros nunca hubo ningún ‘antivacunas’ así que no juzguemos con un extremo de marginales algo que no está en la mayoría de los argentinos”, planteó. Además recordó que el ministro de Salud Ginés González García “afirmó en este mismo canal que antes de diciembre iba a haber más de 10.000.000 de vacunados”.

Este sábado aterrizará el avión de Aerolíneas Argentinas que trae las dosis y en los próximos días comenzará la vacunación.

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá

Seguinos en Youtube