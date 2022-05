CONTROL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

La garrafa de 10 kg. subsidiada debería costar $630,50 pero en algunos barrios se vende a $1.000 y en el interior, a $1.500.

El precio de venta de las garrafas de 10 kilos es cada vez más dispar en la provincia, pues mientras por una garrafa subsidiada se debe pagar $630,50, en los barrios se venden hasta en $1.000. En tanto que éstas se comercializan en el interior de la provincia hasta por $1.500, según se dio a conocer desde Defensa del Consumidor, e insisten a que la gente trate de comprarlas en las distribuidoras mayoristas, para evitar el sobreprecio.

“El programa denominado Hogar, que tiene un precio subsidiado, está en las bocas de expendio y están obligadas a cumplir el precio que es $630,50 y son 5 en total, 4 en el Valle Central y 1 en el departamento Belén. Éstas están publicadas en Chayle de Belén de calle San Cayetano. En Ruta 38 la distribuida de YPF, Dilebe de avenida Hipólito Yrigoyen, Italgas en Sumalao; estas bocas tienen que tener el precio de referencia máximo impuesto por el programa Hogar. Nosotros sabemos que el programa se aplica desde el 2015 poniendo un tope máximo para las distribuidoras y en Catamarca $630,50 es el precio”, explicó Mónica Avellaneda, directora de Defensa del Consumidor.

Recordó que a la gente que hace el trámite en ANSES se le acreditarán $414, que es el subsidio que se establece por la garrafa.

En cuanto a la diferencia de precios dijo que desde Defensa del Consumidor mantuvieron una reunión con la gente de Enargas para conocer cómo está la situación.

“Tuvimos una reunión y sabemos que la distorsión de precios se genera en los minoristas, la gente debería comprar en la distribuidora. Estas bocas mencionadas hemos visto que cumplen, pero se produce distorsión. La Secretaría de Energía garantiza que en esas bocas está el gas subsidiado, lo que sucede en la cadena es la distorsión y es alarmante porque lo que comerciantes no pueden ganar se lo disfraza de delivery, por eso es importante que la gente vea la forma de llegarse a las bocas oficiales para poder comprar más barato. Nosotros relevamos la venta de garrafa hasta de $1.500 en Fiambalá, pero no tenemos un pedido de colaboración para poder actuar o intervenir”, manifestó ya que no son autoridad de aplicación en cuanto a la norma vigente del programa nacional.

Agregó que realizaron un relevamiento en el Valle Central y solicitaron que se revise en el interior para tener un panorama de la situación y poder dar a los consumidores información precisa sobre dónde comprar y que más allá de esa acción no podrían actuar sin nuevas directivas.

Aseguran suministro

La Secretaría de Energía dispuso la transferencia de $438,2 millones a un conjunto de empresas que forman parte de la cadena del Gas Licuado de Petróleo (GLP), con el propósito de asegurar el suministro de garrafas en hogares de bajos recursos en el marco del programa Hogar.

La medida, formalizada mediante la resolución 353/2022 publicada ayer en el Boletín Oficial, dispone la erogación de $438.259.109,97 con el fin de otorgar 111 asistencias financieras, aunque la cantidad de empresas comprendidas es menor debido a que en algunos casos percibieron el beneficio para más de un mes.

