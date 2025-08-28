Durante la temporada de vacaciones en España, especialmente en verano, los ciberdelincuentes se intensifican sus esfuerzos para realizar intentos de estafa a los usuarios. Más allá de los métodos más utilizados como el phishing, smishing o suplantaciones de identidad, también existen otros menos conocidos que se realizan a través de unos dispositivos llamados Stingrays.

Desactiva el 2G de tu móvil para no ser víctima de estafas

Según un informe realizado por la Asociación del Sistema Global de Comunicaciones móviles (GSMA), los Stingrays son unos dispositivos portátiles fáciles de conseguir por internet y que no requiere de ninguna dificultad técnica para poder manejarlos.

Este artilugio hace referencia a las estaciones base falsas que son capaces de lograr que los móviles se conecten a redes 2G, las cuales estaban obsoletas sin protección alguna. Esto quiere decir que los teléfonos entran en un terreno lleno de vulnerabilidades muy peligrosas.

Los ciberdelincuentes utilizan estas redes mediante los stingrays para que los móviles de las víctimas se conecten de forma obligatoria a ellas y enviarles mensajes de texto (SMS) fraudulentos. Estos parecen venir de fuentes oficiales y no pueden ser detectados por los operadores de la compañía o los filtros spam.

Para que esto no ocurra, se recomienda desactivar la conexión 2G de dispositivo Android y si se tiene un móvil con un sistema operativo superior a Android 12 se puede hacer siguiendo los siguientes pasos. El desactivarlo no te va a quitar ninguna otra función, pero sí que te protegerá de lo explicado.

Accede a los ajustes del móvil y busca el apartado «Redes e Internet»

Una vez dentro, localiza la opción «SIM»