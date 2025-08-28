Después de décadas de espera y aislamiento, la comunidad de El Tolar, en el norte de Belén, celebró la inauguración del nuevo acceso vial que conecta a la comunidad con el resto de la región. Un hecho histórico y una deuda saldada con el pueblo. En este marco, el cacique Ramón Enrique Gordillo, destacó que la obra “marca un antes y un después” en la vida de los pobladores.

“Con la llegada del camino se abre el mundo para nuestra comunidad. Desde ahora será una nueva vida para nosotros, nuevas oportunidades. Nos cambia la vida”, expresó.

El líder de la comunidad originaria recordó las dificultades que atravesaban a diario. “Dejaremos de sufrir porque ya no tendremos que llevar a nuestros enfermos en los hombros, ni caminar horas tras horas para traer el sustento a nuestros hogares. Aquel sufrimiento cambiará”, señaló.

La obra, esperada durante generaciones, no solo facilita la conectividad de El Tolar, sino que también abre nuevas posibilidades de desarrollo productivo, turístico y social para toda esta comunidad del norte de Belén.

Durante su discurso, Gordillo agradeció especialmente al gobernador Raúl Jalil. “Las casualidades de la vida hicieron que cuando él asumió como gobernador yo asumiera como cacique. Gracias Gobernador por escuchar y atender las necesidades de nuestra comunidad”, dijo. También mencionó al intendente de la Puerta de Corral Quemado, Carlos Casimiro y al ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti, por el trabajo realizado en los últimos meses.

Finalmente, el cacique aseguró que como comunidad nunca perdieron la fe en que el proyecto se concretara. “Nunca perdimos la esperanza de que llegue el camino y hoy se concretó. Es un sueño hecho realidad”, cerró.