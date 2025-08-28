El ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, estuvo presente en la inauguración oficial del camino a El Tolar, donde valoró la perseverancia de la comunidad de El Tolar y resaltó el rol del Estado para concretar una obra anhelada por décadas.

“Cuánto por aprender de la comunidad de El Tolar, de esta comunidad, que con mucha paciencia y perseverancia esperaron este camino. Seguramente, muchos se fueron, otros se quedaron y siguieron trabajando para ver hecho realidad este camino”, expresó en el inicio de su discurso.

Monguillot valoró el trabajo del Gobierno provincial, a través del Ministerio de Hacienda y Obras Civiles, sosteniendo: “queremos reivindicar el rol del Estado, porque sin un Estado presente se hace imposible. Nadie imagina al ‘Mercado’ abriendo un camino a El Tolar, porque el mercado busca rentabilidad, pero un Estado presente sí porque piensa en la gente y su dignidad. Eso queremos para Catamarca, un Estado presente, pero eficiente y que brinde soluciones a toda su gente”.

Asimismo, exaltó la figura del Gobernador. “Quiero resaltar el liderazgo de nuestro gobernador Raúl Jalil porque está transformando toda la provincia, poniendo la eficiencia sobre todo y trabajando con todos los sectores y actores, incluso con intendentes de colores políticos diferentes. Porque cuando las cosas se le ponen difícil, más le gusta y más avanza con acciones concretas”.

Por último, Monguillot aseguró que “hay que agradecer a la comunidad de El Tolar por la esperanza y la espera… Hoy se hizo historia. Por eso, les pido que independientemente de las banderías políticas caminemos juntos por el bien de Catamarca”.