El presidente Donald Trump hizo oficial su propio servicio móvil y teléfono inteligente a mediados de junio con el propósito de crear una «alternativa conservadora» en el sector tecnológico, sin embargo, su lanzamiento vino acompañado de una controversia geográfica, debido a que el mapa de cobertura publicado en su web mostraba al ‘Golfo de América’ como ‘Golfo de México’, teniendo en cuenta que Trump firmó una orden ejecutiva para renombrarlo.

Por si fuera poco dicho error mencionado, también se descubrió que el móvil T1 no se fabricó en Estados Unidos, por lo que se eliminó de la página web todo tipo de referencia a que dicho smartphone estaba hecho en EEUU. Además, cuando se dio a conocer este terminal, el modelo tenía una apariencia similar al iPhone, pero, un anuncio reciente ha dado a conocer que el móvil T1 tiene un diseño parecido al Galaxy S25 Ultra.

Tal y como revela el diario The Verge, «se trata de un S25 Ultra retocado en dorado con el logotipo del T1 y la bandera de Estados Unidos«, además, añade que, «al observarlo con más atención, se confirma que es una representación de ese teléfono en una funda Spigen».

También, el medio mencionado apunta que las fechas de lanzamiento apuntaban a agosto y septiembre, sin embargo, ahora no se muestra ninguna fecha en la página oficial del dispositivo. Asimismo, para aclarar la polémica del origen de la fabricación, la compañía ya no afirma que el teléfono se producirá en Estados Unidos, sino que hay «manos estadounidenses detrás de cada dispositivo».

Recordemos que el smartphone T1 fue presentado con una carcasa dorada, pretendía competir con los iPhone y presumía de estar fabricado en Estados Unidos, siendo uno de los requisitos que Donald Trump exige a Apple.

