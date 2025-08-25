HUAWEI ha lanzado la nueva MatePad 11.5, una tablet que busca ofrecer comodidad, buen rendimiento y un diseño pensado para cuidar la vista en el uso diario. Su novedad más importante la encontramos en su pantalla PaperMatte que utiliza un proceso especial de nano grabado para reducir los reflejos y aportar una sensación similar al papel.

Esto permite que acciones como el leer o escribir sean más cómodas y utilizando el lápiz óptico que incluye (HUAWEI M-Pencil de tercera generación) la escritura se siente precisa y natural. La pantalla también posee una serie de tecnologías que protegen los ojos, como la polarización circular y la atenuación por corriente continua, que disminuyen el parpadeo y la fatiga visual en sesiones largas.

La MatePad 11.5 combina potencia y autonomía gracias a su batería de 10.100 mAh que permite hasta 14 horas de reproducción de video y es compatible con carga rápida de 40 W. Posee un sistema de refrigeración mejorado y un conjunto de cuatro altavoces con tecnología de sonido Histen 9.0 para una experiencia envolvente.

Viene con un teclado desmontable para trabajar como si fuera un portátil ligero y con una versión de WPS Office que la hace estar adaptada como tal. La app de HUAWEI Notes trae funciones mejoradas como el reconocimiento de escritura con IA y pinceles para tomar notas o dibujar con mayor libertad.

Precio y disponibilidad de la HUAWEI MatePad 11.5

El precio de lanzamiento anunciado son 349 euros, aunque desde HUAWEI lanzan una oferta exclusiva para 20minutos: con el código A20M70 obtienes 70 euros de descuento y 12 meses de HUAWEI Care (protección de pantalla).