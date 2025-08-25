Al igual que a nivel nacional, de a poco, los máximos referentes de la Libertad Avanza local comenzaron a ensayar defensas al Gobierno nacional en el medio del escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucran a la titular de la Secretaría de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, Karina Milei, y al dirigente Eduardo «Lule» Menem.

El sábado lo hizo el presidente del bloque de diputados libertarios y candidato a diputado nacional, Adrián Brizuela, quien al igual que los libertarios que se refirieron al tema habló de «operetas» contra el Gobierno nacional, apuntando al momento en que aparecieron las denuncias y no sobre de lo que se trata la presentación.

Ahora fue el presidente de LLA, Federico Lencina, quien se expresó en un par de posteos en sus redes de la misma forma que lo hizo Brizuela y los pocos libertarios que hablaron. «¿El juez? Tortuga Casanello que tardó años en allanar a Lázaro Báez ordenó 14 allanamientos en menos de 24 horas. ¿El fiscal? El viceministro de Justicia de Cristina. ¿El momento? A semanas de la elección. La Libertad va a seguir avanzando. Kirchnerismo nunca más» decía el posteo que compartió Lencina en su perfil de Facebook.

En otra publicación, apuntó a los medios locales. «Qué lindo va a ser ver a los pauteroa y ensobrados por Jalil en Catamarca desesperados en pegarle a LLA. Se viene la campaña sucia pero la gente no es tonta», dijo el legislador. Otro que también usó sus redes para referirse al tema fue el titular de la UDAI de ANSES, Pablo Agüero. «Siempre los mismos soretes… no les dá la cabeza para 1 propuesta. Solo canpaña (sic) de desprestigio», dijo.

En la publicación de Brizuela, para hacer referencia al tema, el diputado utilizó una encuesta nacional donde dan vencedor a LLA por 43,8% de los votos dejando en claro que la denuncia es una cuestión vinculada a la campaña. «El cuadro que explica el ataque del kirchnerismo al equilibrio fiscal en el Congreso y las operetas mediáticas. Un audio, que sería de agosto del año pasado, cuyo autor es un experto abogado penalista (raro no?) y que sale a la luz 2 semanas antes de las elecciones en Provincia de Buenos Aires», señaló Brizuela desestimando la denuncia en contra de Karina Milei.

«Quien hace la denuncia es Dalbón, abogado de Cristina. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede! Kirchnerismo nunca más!», agregó el legislador. Ya pasaron seis días desde que salieron a la luz los explosivos audios del ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo, en los que habló de un tenebroso circuito de coimas dentro del organismo, donde los principales apuntados son Karina Milei y Eduardo «Lule» Menem. Hasta la fecha son pocos los referentes libertarios nacionales que se animaron a hablar del tema.

Fuente. Ancasti