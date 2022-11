Música

Lionel Richie ingresó en el Salón de la Fama del Rock & Roll el pasado sábado 5 de noviembre.

Como parte de la ceremonia en Los Ángeles, la clase de 2022 fue admitida en el prestigioso club.

Allí, Richie interpretó tres canciones que incluían versiones de “Hello” y “All Night Long”. Al final del popurrí, hizo su versión del éxito de The Commodores “Easy”, en la que se unió Dave Grohl (Foo Fighters) en la guitarra.

Por su parte, Carly Simon también fue incluida en la ceremonia, y Olivia Rodrigo interpretó su canción “You’re So Vain” después de que Simon no pudiera asistir a la ceremonia.

Eminem también actuó junto a Ed Sheeran y Steven Tyler, de Aerosmith, antes de su incorporación. Tras interpretar seis de sus mayores éxitos, empezando por “My Name Is” y “Rap God”, Marshall Mathers se unió a Tyler para “Sing For The Moment” (que samplea “Dream On” de Aerosmith) antes de que Sheeran se uniera a él para cantar las partes de Dido en “Stan”. Completó la actuación con ‘Forever’ y ‘Not Afraid’.

Otro grupo que fue admitido fue Judas Priest, que interpretó tres canciones en las que se reunió con el ex guitarrista K.K. Downing y el baterista y ex miembro Les Binks.

El líder Rob Halford volvió al escenario para interpretar “Jolene” con Dolly Parton como parte de su actuación. “¡Ahora soy una estrella del rock!” dijo Parton durante su discurso de aceptación (vía Rolling Stone), añadiendo: “Esta es una noche muy especial para mí. Estoy segura de que muchos de ustedes sabían que cuando dijeron que me iban a poner en el Salón de la Fama del Rock and Roll, yo no sentía que había hecho lo suficiente para merecerlo. Y no entendí en ese momento que se trata de algo más que eso. Pero me siento muy honrado y orgulloso de estar aquí esta noche”.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR) –