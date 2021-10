Música

Se trata de un adelanto del segundo álbum solista del líder de Gorillaz.

Damon Albarn acaba de estrenar un nuevo adelanto de The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows, su segundo álbum solista. Se llama “The Tower of Montevideo” y está inspirado en el Palacio Salvo y en la ciudad que él describe como “familiar y absolutamente de otro mundo”.

Así reza su letra, referida al edificio ubicado frente a la plaza Independencia:

“La torre de Montevideo tiene muchas habitaciones / Algunas están vacías desde que te dejé / Parado en silueta junto a la gran ventana / Tomando café y escudriñado por el gato negro / Que se tira en el sofá cama y abandona el mundo / Mientras las horas se salen de la página como nubes en algún otro lugar”. “Una vez hubo cine y tuvimos fiestas / Y la luz en lo alto de la torre podía llegar a Argentina / Donde hablan detrás de las puertas de nuevos mundos y lugares lejanos / Y el retrato del artista se mantiene en el sótano / En la Torre de Montevideo”.

Si bien la canción ya podía escucharse desde hace más de un año, el músico la acaba de lanzar oficialmente como single.

En cuanto a la inspiración del tema, Albarn estuvo por lo menos dos veces en Uruguay: tocó en 2013 con Blur y en 2017, con Gorillaz.

El disco The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows, toma su nombre de un poema de John Clare titulado “Love and Memory”, saldrá el próximo 12 de noviembre. Además, vendrá en una edición de vinilo limitada, en CD y también en cassette.

¡Escuchá “The Tower of Montevideo” acá!

Rose Bouzon