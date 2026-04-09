En 2026, el programa desplegará 36 talleres culturales gratuitos en distintos puntos de la ciudad.

La Secretaría de Educación y Cultura de la Capital anunció el inicio de una nueva edición de «Circuitos Activos». En 2026, el programa desplegará 36 talleres culturales gratuitos en distintos puntos de la ciudad.

Este año, la propuesta fortalece su presencia en la vida cotidiana de los barrios. Los talleres están diseñados para todas las edades, generando entornos accesibles donde el aprendizaje y la creatividad se integran a las dinámicas sociales de cada sector.

La oferta incluye una amplia diversidad de lenguajes artísticos:

Danzas y Movimiento: Folclore, tango, danza clásica, ritmos y expresión corporal.

Artes Escénicas: Teatro, títeres y narración oral.

Artes Visuales: Dibujo, pintura, artes visuales y reciclado.

Música y Oficios: Coro, luthería y propuestas integrales.

Con sedes en centros vecinales, espacios culturales e instituciones educativas, el programa consolida una red donde la cultura se construye colectivamente. Desde la Dirección General de Cultura señalaron: “Esta edición profundiza una línea de trabajo que entiende a la cultura como un motor de integración y construcción de identidad”.

A lo largo del año, se propiciarán encuentros abiertos para visibilizar las producciones de los alumnos, fortaleciendo el vínculo entre los espacios culturales y su entorno.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y se realizan de manera presencial en cada una de las sedes. Para conocer detalles sobre días y horarios, los interesados pueden consultar las redes oficiales: @cultura.catamarcacapital.