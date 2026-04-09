El gobernador Raúl Jalil encabezó una reunión con intendentes del departamento Ambato con el objetivo de analizar la situación de las comunas y avanzar en estrategias de gestión conjunta.

Del encuentro participaron los jefes comunales Armando Seco Santamarina (El Rodeo), Jorge Herrera (Las Juntas), Patricio Villafañez (Los Varela) y Osvaldo Gómez (La Puerta), junto a la senadora departamental Romina Wilians.

En la reunión, los intendentes expusieron sobre la situación de las jurisdicciones en un contexto nacional complejo, ante lo cual se acordó la firma de un acuerdo con el Gobierno provincial la próxima semana, en Ambato.

Además, en ocasión de la visita del Gobernador, se llevará a cabo una reunión del Gabinete provincial en un lugar a definir del departamento.

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