Con la Bajada de la Sagrada Imagen, a las 18.00

La Procesión será el domingo 19, desde el Paseo General Navarro, más conocido como La Alameda, hasta el Santuario Catedral.

Este sábado 11 de abril, se dará inicio a las festividades marianas, en el marco del 135° aniversario de la Coronación Pontificia de la Imagen de Nuestra Señora del Valle y del Año Jubilar Diocesano por el Bicentenario del Nacimiento del Beato Mamerto Esquiú, que tendrán su cierre el domingo 19.

El anuncio oficial de los actos litúrgicos y demás actividades previstas para estos días fue realizado por el rector del Santuario Catedral, padre Juan Ramón Cabrera, durante una conferencia de prensa ofrecida esta mañana en la Oficina de Prensa del Obispado local, ubicado en el predio catedralicio.

En su contacto con la prensa, el padre Cabrera manifestó que “las festividades comienzan este sábado 11 de abril y culminarán el domingo 19”, señalando luego que “este año 2026, el sábado 18 de abril es el día litúrgico de la Virgen del Valle, pero hacemos la procesión y el culmen, el domingo 19”.

En otro tramo destacó que “como estamos viviendo este Año del Beato Mamerto Esquiú, cuya intención fundamental es propagar la devoción, el culto al Beato Mamerto Esquiú, hemos puesto en el programa la imagen de la Virgen del Valle y en una forma piadosa, como rezando, la imagen del Beato Mamerto Esquiú, como una imagen de todos los catamarqueños y de todos los devotos de la Virgen del Valle, para que tengan esta misma actitud de fidelidad, de devoción y amor a la Virgen del Valle. Como le gustaba decir cariñosamente al Beato Mamerto: ‘los vallistas’. También eso lo hemos querido reflejar en el primer día de las festividades: ‘Madre de los vallistas, enséñanos a vivir en paz y en concordia’”.

Además, manifestó que “mientras esté como encargado de este lugar tan precioso y una perla, que es el Santuario de la Virgen del Valle, quiero recuperar muchos contenidos catamarqueños” ya que “no debemos perder la identidad que deben tener estas festividades de Nuestra Señora del Valle”.

Procesión

Más adelante afirmó que “el día 19 de abril, la procesión se iniciará desde La Alameda, a las 17.00 ya vamos a concentrarnos ahí, lugar donde se va a armar un escenario natural con sonido especial, donde habrá cantores populares catamarqueños, que estarán amenizando mientras van pasando las delegaciones, con poesía y canto de autores catamarqueños. Entonces tendrá un color especial, como dándole la bienvenida a las delegaciones, en empiezan a pasar a las 17.30”.

Asimismo, explicó que la procesión tendrá como punto de partida el Paseo General Navarro, porque en las fiestas de abril se recuerda la Coronación Pontificia de la Sagrada Imagen y en ese lugar fue históricamente ese acontecimiento.

También mencionó que “cada vez son más las peregrinaciones”, notándose “mucha afluencia de sanjuaninos”, dijo, apuntando que “hay un joven diseñador sanjuanino que ha regalado un manto a la Virgen, que va a usar este año. También alguna vez hemos puesto un manto tucumano”.

Continuando, detalló que “el trayecto de la procesión dará la vuelta a La Alameda, bajará por calle San Martín, dando la vuelta a la plaza 25 de Mayo y culminando en el Santuario”.

Día de Misericordia y Oración por la Paz

Retomando los actos litúrgicos para este sábado 11 de abril, indicó que luego de la ceremonia de la Bajada, “vamos a tener un espacio para la Reconciliación, recordemos que el domingo 12 es el Domingo de la Misericordia. También este sábado, el Papa León ha pedido que tengamos un momento de oración intensivo por la paz. Por eso en esta Bajada de la Virgen, providencial, vamos a poner toda esa jornada de la tarde en oración. Después de la Misa de las 20.00, que terminará a las 21.00, vamos a prolongar dos horas más de oración por esta intención con el rezo del Rosario ahí cerquita de la Virgen del Valle”, por lo que “vamos prolongar hasta las 23.00 la oración por la paz”.

“A las 19.00 habrá varios sacerdotes para confesar por la jornada de la Divina Misericordia”, remarcó, invitando a que “los fieles devotos que quieran hacer bien y rezar bien este Septenario de la Virgen, aprovechen para poder confesarse”.

También comentó que los últimos tres, cuatro días, habrá varios religiosos y religiosas, junto con la Pastoral Vocacional de Catamarca, tratando de conversar, instaurar la vocación, no tan solo sacerdotal y religiosa sino laical”.

Hacia el final agradeció a quienes colaboran para la realización de estas fiestas patronales de Catamarca.