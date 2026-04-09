Las autoridades sanitarias de la provincia de Catamarca insisten en que la principal estrategia para prevenir el dengue es reducir la presencia del mosquito Aedes aegypti, eliminando todos los recipientes que puedan acumular agua, ya que allí deposita sus huevos.

En ese sentido, recomiendan descartar objetos en desuso y, en caso de no poder hacerlo, impedir el acceso del mosquito, manteniéndolos tapados o protegidos. También es clave renovar con frecuencia el agua de bebederos de animales, floreros y recipientes de desagüe, tanto en el interior como en el exterior del hogar.

Además, se aconseja mantener patios y jardines limpios, desmalezados y sin acumulación de residuos, así como realizar la limpieza periódica de canaletas y desagües de techos.

Como complemento, se destacan medidas para evitar las picaduras: el uso de repelentes, ropa clara que cubra brazos y piernas, la instalación de mosquiteros en puertas y ventanas, y la protección de cunas y cochecitos con telas adecuadas. También se sugiere el uso de repelentes ambientales en espacios cerrados.