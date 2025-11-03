La Subsecretaría de Higiene Urbana de la Municipalidad de la Capital ha informado el cronograma especial de servicios que se implementará durante el fin de semana del 7 al 9 de noviembre, con motivo de la celebración del Día del Empleado Municipal.

Se solicita la máxima colaboración de los vecinos y vecinas para respetar las suspensiones y evitar sacar los residuos fuera de los horarios establecidos, contribuyendo a mantener la limpieza de la ciudad.

Las modificaciones afectarán la recolección de residuos y los servicios de barrido y limpieza, según el siguiente detalle:

Recolección de Residuos Domiciliarios

El servicio de recolección de residuos tendrá una suspensión significativa, por lo que se pide a los vecinos no sacar sus bolsas a la vía pública durante este lapso:

Suspensión total: Desde el viernes 7/11 a las 19:00 horas hasta la medianoche del domingo 9/11 .

Servicio Reducido: El domingo 9/11 solo se cubrirá la Zona Centro con un servicio especial reducido.

Se recomienda a los vecinos acumular y resguardar los residuos hasta el restablecimiento total del servicio.

Barrido y Limpieza

Los servicios de limpieza también presentarán alteraciones:

La Municipalidad de la Capital agradece la comprensión de los ciudadanos y recuerda que los servicios de recolección y barrido volverán a su frecuencia y horarios normales a partir del lunes 10 de noviembre.