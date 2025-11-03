Desde hoy el Distrito Este se incorpora a la digitalización del fuero penal culminando, de esta manera, la total informatización de la etapa de Investigación Penal Preparatoria (IPP) en la 1ra Circunscripción Judicial.

Las unidades judiciales, fiscalías de instrucción y juzgados de garantías se encuentran plenamente conectadas logrando mayor transparencia, celeridad en la tramitación de las causas y ahorro de recursos.

Para lograr esta implementación, el Departamento de Informática Jurídica llevó adelante durante un año y medio capacitaciones que alcanzaron a más de 550 agentes del Poder Judicial y se adquirió equipamiento con el objetivo de lograr un mejor servicio de justicia.

Los siguientes pasos, serán la digitalización de los juzgados correccionales, cámaras del crimen y Cámara de Apelaciones como así también el resto de las circunscripciones.

Artículo anteriorCálida bienvenida al sacerdote misionero español que asumió como vicario de la parroquia San Pío X
Artículo siguienteCronograma especial de servicios de higiene urbana por el día del empleado municipal
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor