Crónica de una explosión anunciada: todas las discusiones de Dana en “El Gran Premio de la Cocina”

Dana perdió la final, por segunda vez, de “El Gran Premio de la Cocina”, se fue del estudio pero no fue el único enojo que tuvo en el certamen.

La final de “El Gran Premio de la Cocina” dejó a varias personas mudas por la fuerte reacción de Dana al ver cómo su sueño de ganar el programa se esfumó. La participante no sólo abandonó el programa en el medio de la conmemoración de su “rival” sino también dejó un video durísimo contra el jurado que después se arrepintió de publicar y lo borró.

A lo largo de la competencia, Dana tuvo varios momentos donde los nervios le jugaron una mala pasada no sólo en la preparación de sus platos sino también en la relación con sus pares y el jurado. Los momentos de tensión se vieron en la preparación de un pescado congelado, la discusión con uno de sus rivales por la pérdida de un ingrediente o la preparación de un plato que no le terminó de cerrar.

Uno de los momentos de tensión que tuvo Dana en “El Gran Premio de la Cocina” fue en una prueba donde tenían que cocinar un Pacú. Al estar tan congelado y no seguir el consejo del jurado que le repetía que tenía que poner debajo del agua fría la participante reiteró en varias ocasiones “lo puse unos minutos en el agua fría, le tiré una pava de agua caliente y está duro. Lo tuve hasta recién en agua fría”.

La propia Carina Zampini en esa ocasión dijo que “los dejamos que hagan con el pacú lo que quieran, le dimos el consejo de dejarlo debajo del agua, lo toman o lo dejan es su decisión”, había remarcado la conductora.

En otro de los programas Dana y Jakub tuvieron un fuerte cruce cuando ambos participantes que se estaban enfrentando discutieron por la falta de un ingrediente. Jakub no había tomado un queso que tenía en la heladera, según él juraba y acusó a Dana de haberlo tomado.

“No, lo tiene Dana, porque en el momento cuando yo entré en la heladera ya no estaba”, contestó muy nervioso el participante. Juan Marconi, le preguntó a Dana si había agarrado su queso y ella enojada por la situación que se estaba viviendo a su alrededor le contestó de mala manera “acá están los quesos”.

En aquella ocasión Christian Petersen había dicho que “estábamos atentos a la despensa y Jakub no agarró su queso”. Por esa acusación que recibió Dana también se enojó ya que ella repitió que no había tomado el ingrediente de su competidor.

El día de la harina de mandioca y la furia de Dana por quedarse sin platos. Durante ese programa, la participante se enojó con sus compañeros de equipo porque según ella no le habían dejado ni un plato para poder presentar su preparación.

La frustración de Dana había sido porque no se le terminó de cocinar la harina de mandioca y tras la explosión con sus compañeros se sumó la crítica durísima del jurado que fue la última situación que hizo que fuera un día para el olvido.

“¿Y ahora qué platos uso? No puedo llevar tres distintos, ¿es joda boludo? No puede ser, no hay platos para la última entrega”, dijo re caliente Dana mientras revoleaba cosas por no encontrar los platos.

Asimismo, al haber recibido la dura crítica del jurado, Carina Zampini se acercó amistosamente para ver cómo estaba la participante que le contestó “no, estoy re caliente. No te voy a mentir, es que no se me cocinó la mandioca. Y todo terminó siendo una cagada”.

El último de los episodios de furia que vivió Dana fue el de la gran final. Sin embargo, unos días antes ya había querido renunciar a la competencia y su entusiasmo no era el más expectante, ya que la competidora no quería que le pasara lo mismo que la quinta temporada cuando perdió la final y quedó en el segundo puesto.

No obstante, al haber dado su último voto Christian Petersen para Matías y consagrarlo como el campeón de El Gran Premio de la Cocina, Dana se fue en el medio del festejo. Carina Zampini se vio muy sorprendida por la situación y rompió en llanto tras explicar lo sucedido.

Por último, tras haber terminado el programa, Dana desde sus redes sociales publicó un video donde criticó a todos pero luego se arrepintió y lo borró. ”Estaría bueno que el respeto sea de nosotros como de ellos, siempre corro a Mauricio Asta de todo esto”, comenzó el descargo de la participante.

”Ese boludeo que se siente, se sienten como graciosos y vos estás del otro lado como perrito mojado porque el jurado tiene poder y te tenés que fumar cada cosa. Decís: ‘Si no sería el jurado lo mandaría a cagar’, pero bueno yo también me presté a estar ahí y todo eso. Me sirvió de experiencia y no lo volvería a hacer nunca. Voy a mirar Floricienta ahora que dicen que está muy bueno y que tiene muchísimo más raiting”, cerró el picante video Dana, quien terminó segunda en una nueva temporada de “El Gran Premio de la Cocina”.

