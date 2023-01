LA TRAMPA PIRAMIDAL

El juez Miguel Ángel Contreras le amplió la acusación. Ordenaron la inhibición de bienes de Pablo Olmi.

“No voy a presentar nada judicial porque no tengo cómo justificar esa plata que está a mi nombre. No quiero que venga la AFIP encima a preguntar de dónde salió. Legalmente se complica, es plata negra en definitiva”. La que dice eso es la escribana Joaquina Córdoba Gandini, quien le dice a una amiga, con la que compartían un pozo común en Adhemar Capital, que no haría la denuncia cuando el descalabro en la empresa de Edgar Bacchiani estaba en proceso.

El juez federal Miguel Ángel Contreras resolvió ampliar la imputación contra Córdoba Gandini, quien estaba acusada de “partícipe necesaria” de la insolvencia fraudulenta desplegada por Bacchiani.

El fiscal federal de Primera Instancia, Santos Reynoso, había pedido que además fuera imputada por “intermediación financiera no autorizada agravada”, “estafa”, “lavado de activos” y “asociación Ilícita”. Los delitos por los que ya están imputados Bacchiani, José Blas, Franco Alexis Sarroca, entre otros. La escribana deberá presentarse nuevamente en el Juzgado Federal el 31 de enero para la indagatoria y ser notificada de la nueva imputación.

El fiscal Reynoso entendió que Córdoba Gandini, como escribana de Adhemar Capital, forma parte de la asociación ilícita ya que colaboraba en la captación de ahorros de personas a las “que hacía ingresar a un pozo común”.

El punto de partida de la acusación fiscal es la denuncia realizada por Magdalena Picco Casolla, esposa del abogado y exdiputado del PRO Diego Figueroa, quien durante su paso por la Legislatura había presentado un proyecto para que se declare de interés parlamentario una charla que dio Bacchiani en el 2021.

Picco Casolla denunció que en agosto de 2021 se contactó con un hermano de Córdoba Gandini quien le explicó que el monto inicial para ingresar al pozo era de 10 mil dólares. Debido a que ella no llegaba a ese monto se enteró de que Córdoba Gandini era escribana de Adhemar Capital y realizaba “pozos de inversión”. Le dijeron que la rentabilidad mensual era del 20%. Al mes siguiente Picco Casolla hizo una entrega de dólares al hermano de la escribana quien, según la investigación, reunió el dinero y a fines de septiembre lo hizo ingresar a la empresa.

Cumplidos los tres meses del acuerdo, la mujer relató que decidió reinvertir en dólares pero añadió otro monto. Todo el dinero fue entregado por Figueroa en la casa de la escribana.

No cobró

Tras la última inversión Picco Casolla no cobró el dinero y les envió una carta documento a los hermanos Córdoba Gandini. El varón le dijo que ellos también habían resultado damnificados. “Lamentablemente pueden hacer todo el bolonqui que quieran pero a esa plata no la vemos más”, dijo. Por su parte la escribana le dijo que ella no radicaría ninguna denuncia porque no tendría cómo justificar el origen del dinero. “Yo no voy a gastar en abogado porque creo que es al pedo… y no voy a presentar nada judicial porque no tengo cómo justificar esa plata que está a mi nombre… No quiero que venga la AFIP encima a preguntar de dónde salió… legalmente se complica… es plata negra en definitiva… El tema es que no es un pagaré de 15 mil dólares… es un pagaré por un pozo más grande que armamos todos para tener mejor renta… deberíamos estar todos en condiciones de blanquear, esa es la cagada…”, le escribió por Whatsapp.

«Tenía pleno conocimiento de los movimientos de la empresa y sabía que la firma iba a entrar en cesación de pagos e igual continuó captando inversores», sostuvo la Fiscalía.

Blas, en su declaración como imputado colaborador, también mencionó que Córdoba Gandini era pocera de Adhemar Capital.

En la resolución, Contreras también le pide a la Unidad de Información Financiera (UIF) que informe si Córdoba Gandini en su carácter «ha efectuado comunicaciones o reportes de operaciones sospechosas vinculadas a Edgar Bacchiani o Adhemar Capital».

La escribana fue citada para indagatoria para el 31 de enero en el Juzgado Federal.

