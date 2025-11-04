HASTA EL 13 DE NOVIEMBRE PUEDEN POSTULAR DE FORMA ONLINE

El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, a través de la Dirección Provincial de Artesanías, invita a artesanos, diseñadores, manualistas y elaboradores de productos regionales a postularse para participar en la 2ª edición de la Feria del Patio – Edición Navidad, que se realizará los días 12, 13 y 14 de diciembre en el Patio de las Provincias del Predio Ferial Catamarca.

Esta feria, que se consolida como un espacio de encuentro y promoción del talento local, busca fomentar la compra de productos con identidad y valor cultural, ideales para regalar en las fiestas.

La convocatoria para expositores -exclusivamente para rubros artesanías, diseño, manualidades y productos regionales- ya está abierta y se extenderá hasta el 13 de noviembre. Quienes deseen participar deben conocer el reglamento y completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/FeriaDelPatioConvocatoria

La primera edición de la Feria del Patio – Edición Navidad, realizada en 2024, convocó a una multitud de visitantes que recorrieron más de 150 stands con propuestas de artesanía, diseño, arte y producción local, convirtiéndose en una verdadera celebración de la creatividad catamarqueña.

Esta nueva edición volverá a reunir a expositores de distintos puntos de la provincia para ofrecer regalos únicos, sostenibles y hechos con identidad catamarqueña, en un ambiente festivo que combina cultura, arte y encuentro.

