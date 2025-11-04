La alianza La Libertad Avanza Catamarca brindó una conferencia de prensa para expresar su preocupación ante la falta de publicación de los resultados del escrutinio definitivo de las elecciones provinciales del pasado 26 de octubre, y solicitar garantías de transparencia en todo el proceso electoral.

El encuentro contó con la presencia del presidente de La Libertad Avanza de Catamarca, Federico Lencina, el diputado Tiago Puente, la diputada Silvana Carrizo, los concejales electos Diego Figueroa y Eleonora Sopaga, y demás integrantes de la alianza. Durante la conferencia, los referentes señalaron “la existencia de inconsistencias en una de las mesas escrutadas” y la “ausencia de información oficial a casi una semana de haber concluido el escrutinio definitivo”.

“Advertimos una diferencia de alrededor de veinte votos en la categoría de concejales respecto a diputados, cuando en toda la ciudad los cortes de boleta fueron mínimos. Solicitamos la apertura de la urna para corroborar los datos, pero nuestro pedido fue rechazado”, explicó el diputado Tiago Puente, quien además confirmó que se ha presentado un recurso ante la Corte de Justicia de Catamarca, actualmente sin resolución.

Por su parte, la diputada Silvana Carrizo remarcó que la situación “es inédita en la provincia”, ya que en procesos anteriores la carga informática de las actas permitía un control simultáneo por parte de los apoderados. “Hoy no tenemos datos cargados ni certeza sobre los resultados definitivos. No se trata solo de una disputa de votos, sino de la representación política que corresponde a la voluntad popular”, sostuvo.

Asimismo, los referentes denunciaron la falta de custodia de las urnas, señalando que en el predio ferial —donde se encuentran almacenadas— “ya no hay presencia de fuerzas federales, sino únicamente empleados de la justicia provincial”. En ese marco, La Libertad Avanza presentará un pedido de informe legislativo para conocer el estado actual del resguardo de las urnas y la demora en la publicación de los resultados.

“Catamarca es el único distrito del país que aún no tiene resultados definitivos publicados. Esperamos que esta demora no responda a intereses políticos y que se respete la decisión de los ciudadanos”, afirmó Puente.

Finalmente, los dirigentes reiteraron su compromiso con la defensa de la transparencia electoral y anunciaron que continuarán reclamando ante la justicia “hasta las últimas instancias” para garantizar que se respete la voluntad popular expresada en las urnas.