EN LA 17º FERIA DEL LIBRO

La Feria del Libro, que se llevará a cabo del 6 al 9 de noviembre en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) y en el Cine Teatro Catamarca, tendrá dentro de su agenda propuestas dedicadas explorar la memoria, la identidad y la fuerza del territorio.
En esta oportunidad, todas las actividades tendrán lugar en los espacios de CATA, en Sarmiento 613, con actividades que enlazan literatura, historia, arte y nuevas tecnologías.
La conferencia “Oscar Carrizo lee ‘La montaña de las brujas’ de Sánchez Gardel”, a cargo de Gonzalo Reartes, se realizará el jueves 6 de noviembre a las 16.30 horas en el espacio SUM. Esta actividad propone un recorrido por la obra y la figura del escritor Oscar Carrizo, analizando su labor como lector y director teatral y su aporte al imaginario cultural del noroeste argentino.
El viernes 7, a las 10 hs en el espacio Conversatorio, la charla “Cómo se hacen los libros”, a cargo de Jorgelina Taveira (Hygea ediciones), propone conversar sobre los procesos editoriales desde la idea inicial hasta la publicación, dirigida a lectores, autores y quienes deseen descubrir el detrás de escena de la creación literaria.
Por la tarde, a las 16 hs en el SUM se presentará el videojuego “Los Guardianes de las Coplas”, una producción de la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos, ganadora del concurso nacional Código Cultura 2025 organizado por Wikimedia Argentina y ADVA. Pensado para niños y niñas de entre 9 y 14 años, el juego propone una experiencia interactiva que rescata el legado de Juan Alfonso Carrizo, combinando narrativa, patrimonio inmaterial y memoria colectiva.
A las 18 hs en el espacio Conversatorio de CATA se presentará “Senderos de ausencia”, de Adriana Flores, a cargo de la Lic. Karina Tapia y con música en vivo de Yoli Véliz. La obra, estructurada en una serie de poemas dedicados a figuras esenciales el padre, la madre, los hijos, el nieto, el amor ausente, compone un mapa afectivo de la pérdida y la esperanza.
Ese mismo día, a las 19, el Conversatorio será escenario de la presentación de “Seres de piedra de Miriguaca. Grabados rupestres, cuidados y reproducción de lo común”, libro de la arqueóloga e investigadora Marianela Gamboa. El libro invita a pensar la relación entre cuerpo, territorio y percepciones, proponiendo un diálogo sensible con los vestigios rupestres y las memorias que habitan la quebrada.
Finalmente, a las 20 hs, en el SUM, la autora riojana, Florencia Agüero, presentará su primer libro de poemas, “La vida es una camorra” (Plano Editorial). Profesora de Historia y librera, Agüero ofrece una poesía combativa y sensible que transita entre la dureza de la vida cotidiana y la ternura de los recuerdos, reivindicando la palabra como refugio y resistencia.

Todas las actividades son con entrada libre y gratuita.
La programación completa se puede consultar en feriadellibro.catamarca.gob.ar

