Esta mañana, el gobernador Raúl Jalil encabezó una recorrida por la obra de ampliación del Hospital Interzonal San Juan Bautista, uno de los proyectos sanitarios más importantes que se ejecutan actualmente en la provincia. Lo acompañaron el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot; el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti; la ministra de Salud, Johana Carrizo, entre otras autoridades.

El proyecto, financiado con recursos del Gobierno provincial y aportes de YMAD, busca fortalecer la infraestructura sanitaria y optimizar la atención crítica y de emergencias. La ampliación contempla más de 5.000 metros cuadrados de nuevas instalaciones que incluirán quirófanos de emergencia, shock room, unidades de terapia intensiva y coronaria, laboratorio y morgue, además de un sector de diagnóstico por imágenes.

Durante la inspección, el secretario de Obras por Administración, Franco Ferioli, explicó que la obra presenta actualmente un avance del 15%. “Estamos viendo la ampliación del Hospital San Juan Bautista, una obra de 5.550 metros cuadrados que se reactivó recientemente. El nuevo sector contará con quirófanos, áreas de cuidados intensivos y coronarios, diagnóstico por imágenes, laboratorio y morgue”, detalló el funcionario.

Ferioli agregó que la meta es finalizar los trabajos durante el próximo año. “La obra tiene un plazo de ejecución de un año. Estuvo detenida por un tiempo, pero ya se reactivó y estamos incorporando personal de Tinogasta y Santa María para acelerar los tiempos y cumplir con los plazos previstos”, señaló.

Con esta obra, el Gobierno provincial busca ampliar la capacidad operativa del principal hospital público de la provincia, asegurando una atención médica más eficiente y de calidad para toda la comunidad catamarqueña.