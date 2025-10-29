La Secretaría de Educación y Cultura, a través del Programa de Fortalecimiento a la Educación Inclusiva, realizó la charla “Autismo: Conociendo para Incluir”, a cargo del Dr. Gustavo Ponce, pediatra certificado en ADOS-2, reconocido por su labor en la atención integral de niños, niñas y adolescentes con condición del espectro autista.

La actividad tuvo lugar en la Sala Calchaquí del Museo Adán Quiroga y reunió a Maestras de Apoyo a la Inclusión, Equipos de Apoyo Disciplinar, integrantes de Gabinetes Interdisciplinarios y personal docente del sistema educativo municipal.

Durante el encuentro, el Dr. ponce abordó los principales aspectos clínicos, comunicacionales y sociales del autismo, ofreciendo herramientas para comprender sus diversas manifestaciones y acompañar los procesos de aprendizaje desde una mirada empática, respetuosa y basada en la evidencia científica.

El especialista destacó que “conocer para incluir” es fundamental para derribar prejuicios, reconocer potencialidades y promover prácticas pedagógicas flexibles, respetuosas de los tiempos, intereses y modos de comunicación de cada estudiante. Además, subrayó que la inclusión no es solo una política educativa, sino un compromiso ético y humano que involucra a toda la comunidad escolar.

La charla marcó el cierre de las actividades del Mes de la Educación Especial, impulsadas por la Secretaría de Educación Municipal, y reafirmó el compromiso del organismo con la construcción de una educación pública inclusiva, equitativa y de calidad, donde todas las personas puedan aprender y desarrollarse plenamente.