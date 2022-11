La Dirección de Calidad Turística del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia, a través de su Área de Fiscalización, continúa con las inspecciones a prestadores de servicios turísticos de distintas localidades de la provincia.

Tras haber realizado inspecciones en la Ciudad Capital y Belén, se realizó en los últimos días un idéntico trabajo en el departamento Tinogasta, a fin de evaluar la calidad de los servicios que ofrecen al turista y para instar –mediante actas de inspección hotelera en esta instancia- a aquellos alojamientos y prestadores que aún no están registrados se inscriban en el Registro de Prestadores Turístico de la Provincia.

Los inspectores de la provincia relevaron la ciudad de Fiambalá y verificaron e inspeccionaron cuarenta y cinco (45) alojamientos de los cuales (31) están registrados.

Durante las inspecciones se verifican tarifas, higiene, plazas, habitaciones y contactos, realizando una actualización de los mismos. A los alojamientos que no están inscriptos ni habilitados se les realizó verificación e inspección, adjuntando al Acta Requisitos para su Inscripción, Solicitud de Inscripción y Declaración Jurada de los Servicios.

En el caso de detectar alojamientos o prestadores no registrados, se les brinda información de los requisitos para registro, y se labra una primera acta de inspección. En una nueva inspección, que se realiza con cierta distancia en el tiempo, se regresa a verificar el cumplimiento y, en caso de que el prestador no se haya registrado, se procede a labrar un acta de intimación. Si al momento de la inspección no se encuentra a ningún responsable del servicio, se le deja una cédula de visita, a fin de que se contacte con el Área de Fiscalización.

Además, se realizaron reuniones con Guías y Prestadores Turísticos para recabar datos de contacto a fin de mantener actualizada la información del Registro de Prestadores Turísticos (RePresTur)

Con estas acciones desde la Dirección de Calidad Turística se trabaja durante todo el año, en procura de garantizar los servicios que se ofrecen a los turistas.