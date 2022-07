Música

Los compositores Jordan Vincent, Christopher Miranda y Rosco Banlaoi presentaron una demanda contra los dos cantantes por su tema de 2019 “Dancing With a Stranger” bajo el nombre de Sound and Color, LLC, alegando que infringe los derechos de autor de su canción de 2015 del mismo nombre.

Billboard informó que los abogados pidieron al juez que desestime ciertos aspectos del caso, incluida la petición de que Smith y Normani paguen daños y perjuicios si se les considera responsables.

Su primera respuesta al caso afirma que el propio informe del musicólogo de la parte contraria apoya la idea de que el tema de Smith y Normani no es lo suficientemente similar como para justificar un reclamo de derechos de autor.

“Sorprendentemente, el informe confirma que las progresiones de acordes en Dancing With a Stranger y la canción de la demandante son diferentes, pero argumenta que la ‘rotación de los acordes’ -es decir, cambiarlos- puede hacerlos ‘casi idénticos’“, dice la respuesta. “En cualquier caso, encontrar la similitud en las progresiones de acordes cambiándolas no sirve de nada porque las progresiones de acordes tampoco están protegidas“.

También se refirieron a la sentencia judicial de “Stairway to Heaven”, que determinó que los compositores no pueden utilizar los derechos de autor para bloquear los “bloques de construcción” musicales básicos, incluida una progresión de acordes de cuatro notas.

Comparando esta sentencia con las dos canciones de “Dancing With a Stranger”, los abogados escribieron: “Incluso tal y como la transcribió el experto del demandante, solo la primera y la sexta nota son iguales… Dado que una secuencia ininterrumpida de cuatro notas no está protegida por los derechos de autor, dos notas no contiguas no pueden ser protegidas“. Concluyeron calificando la demanda de “disparatada”.

Pablo De Mattei

-DJ PAUL (AR)-