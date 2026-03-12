El Concejo Deliberante destacó la tarea de 20 integrantes de la Brigadaque participaron en operativos contra el fuego en el Parque Nacional Los Alerces.

El Concejo Deliberante de la ciudad Capital, brindó un reconocimiento especial a la labor de los brigadistas catamarqueños que combatieron los graves incendios en el sur del país, durante la temporada 2026, destacando su inigualable trabajo, sacrificio y profesionalismo.

El Proyecto de Declaración fue presentado por la concejal Mónica Leticia Romero, donde destaca de Interés Municipal, la labor y participación de los brigadistas de la Dirección de Brigada de Lucha contra Incendios Forestales que integraron los operativos de combate de incendios en el Parque Nacional Los Alerces, provincia de Chubut.

Fundamento

Entre los fundamentos del proyecto parlamentario, expresa el reconocimiento Institucional a los brigadistas de la provincia de Catamarca, pertenecientes a la Dirección de Brigada de Lucha Contra Incendios Forestales, a cargo del director Lic. Damián López, quienes integraron operativos de combate de incendios forestales ocurridos en la región de la Patagonia, Argentina, particularmente en el Parque Nacional Los Alerces, provincia de Chubut, donde se vieron afectadas extensas superficies de bosque nativo.

Los incendios forestales constituyen una de las emergencias ambientales más complejas y devastadoras que enfrentan los territorios, generando grandes impactos sobre los ecosistemas, la biodiversidad, los bienes materiales, y en muchas ocasiones poniendo en riesgo la vida de las personas.

En este contexto, 20 brigadistas integraron un operativo de asistencia y combate del fuego de la región patagónica participando en dos grupos de intervención, cada uno con una duración aproximada de 15 días de servicio, sumando cerca de un mes de trabajo en territorio.

Durante estas jornadas, los brigadistas desempeñaron funciones clave de línea directa de combate contra incendios, realizando tareas especializadas como motoserristas, motobombistas, paramédicos y choferes, roles fundamentales para el control del avance del fuego y la protección de las áreas afectadas.

Estas tareas se desarrollaron en condiciones extremas, con altas temperaturas, terrenos complejos, largas jornada de trabajo y situaciones de riesgo permanente. Por ello, el compromiso de estos trabajadores constituye un ejemplo de vocación de servicio, solidaridad interprovincial y responsabilidad ambiental. Además, se subraya el esfuerzo y la dedicación de quienes arriesgan su integridad física para proteger nuestros bosques y la biodiversidad.

Labor femenina

De igual manera, la concejal también propuso reconocer la importante labor de las brigadistas Zulma Silvina Campo y Lorena Paola Araoz, integrantes de la Dirección de Brigada de Lucha contra Incendios Forestales, quienes participaron activamente en el combate en los incendios que se produjeron en el Parque Nacional Los Alerces. Destacando su capacidad, preparación y responsabilidad, contribuyendo a fortalecer la presencia femenina en ámbitos históricamente exigentes y de alta complejidad operativa.

Asimismo, señala que ambas brigadistas son madres, lo que agrega una dimensión humana a su vocación de servicio, reflejando el esfuerzo y la dedicación que implica equilibrar la vida familiar con una tarea tan demandante como la lucha contra incendios forestales.

En el marco del mes de la Mujer, este reconocimiento busca visibilizar el aporte de las mujeres, cuyo trabajo cotidiano, contribuye al bienestar colectivo y a la protección del patrimonio natural del país. Ambos reconocimientos, realizados en el recinto de sesiones, tuvieron la adhesión de los diferentes bloques partidarios y las felicitaciones del presidente del Concejo Deliberante de la Capital.