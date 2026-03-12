Bajo el lema «¿Sabías que el glaucoma puede producir ceguera?», la Secretaría de Salud de la Municipalidad de la Capital invita a todos los vecinos y vecinas a participar de una jornada de controles oftalmológicos gratuitos. El objetivo es detectar a tiempo esta patología silenciosa que daña el nervio óptico y es una de las principales causas de pérdida de visión irreversible.

Detalles de la Jornada

El control consiste en una medición de la presión intraocular y una revisión del nervio óptico. Es un procedimiento rápido, gratuito y totalmente indoloro.

Fecha: Viernes 13 de marzo de 2026.

Lugar: Nodo Tecnológico (Av. Güemes y Av. Virgen del Valle).

Horarios de atención: Mañana: 08:00 a 12:00 h. Tarde: 16:00 a 19:00 h.



La campaña está destinada a personas de todas las edades, pero se recomienda especialmente a mayores de 40 años, personas con antecedentes familiares de glaucoma y pacientes con diabetes o hipertensión.