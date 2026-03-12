Bajo el lema «¿Sabías que el glaucoma puede producir ceguera?», la Secretaría de Salud de la Municipalidad de la Capital invita a todos los vecinos y vecinas a participar de una jornada de controles oftalmológicos gratuitos. El objetivo es detectar a tiempo esta patología silenciosa que daña el nervio óptico y es una de las principales causas de pérdida de visión irreversible.

Detalles de la Jornada

El control consiste en una medición de la presión intraocular y una revisión del nervio óptico. Es un procedimiento rápido, gratuito y totalmente indoloro.

  •  Fecha: Viernes 13 de marzo de 2026.
  •  Lugar: Nodo Tecnológico (Av. Güemes y Av. Virgen del Valle).
  •  Horarios de atención:
    • Mañana: 08:00 a 12:00 h.
    • Tarde: 16:00 a 19:00 h.

La campaña está destinada a personas de todas las edades, pero se recomienda especialmente a mayores de 40 años, personas con antecedentes familiares de glaucoma y pacientes con diabetes o hipertensión.

Artículo anteriorEl ciclo Mujeres en Foco regresa con cine argentino dirigido por mujeres
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor