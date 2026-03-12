El Ministerio de Salud de la provincia insiste en la importancia de la vacunación en las personas que pertenecen a los grupos de riesgo, especialmente de la vacuna antigripal, con el objetivo de evitar formas graves de la enfermedad.

En este marco, a partir del viernes 13 de marzo se habilitará un espacio de vacunación en el Paseo del Peregrino, al lado de la Catedral.

Allí, se podrá acceder a la vacuna contra la Gripe, Neumonía y Covid-19 en el horario de 9 a 12 horas y de 15 a 18.30 horas. Este espacio funcionará la semana del 16 al 20 y del 25 al 27 de marzo en el mismo horario. Cabe aclarar que en este puesto NO se vacunará a niños y niñas de 6 a 24 meses, quienes pueden acceder a la vacuna en todos los vacunatorios de la provincia.

La vacuna brinda protección oportuna a la población antes del pico de transmisión y atenúa el posible impacto que la variante H3N2 pueda ocasionar en el sistema sanitario.

La población objetivo de la campaña incluye a niños de 6 a 24 meses, adultos mayores de 65 años, personal de salud, embarazadas y puérperas y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, estas últimas con indicación médica.