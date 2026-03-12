El Ministerio de Desarrollo Social invita a la comunidad a participar de una nueva edición de “Feria Activa: Mujeres que Emprenden”, un espacio destinado a visibilizar y acompañar el trabajo de adultos mayores emprendedores de la provincia.

Durante la jornada, podrán disfrutar y adquirir productos elaborados por manos catamarqueñas, con propuestas en distintos rubros como gastronomía, moda y accesorios, plantas y naturaleza, textiles, y artesanías.

La feria busca promover el talento, la creatividad y el espíritu emprendedor de los adultos mayores, generando además un espacio de encuentro con la comunidad.

La actividad se realizará el viernes 13 de marzo, a partir de las 09:00 horas, en Casa Activa, ubicada en Av. Virgen del Valle Norte esquina Los Algarrobos.

