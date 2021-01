Con un vestido metalizado (ajustado), Marcela Baños posó de frente al espejo

8 enero, 2021 0:54

En la historia de su cuenta de Instagram, Marcela Baños compartió un sensual video posando frente al espejo que cautivó a todos sus seguidores.

Marcela Baños es una figura muy reconocida en todo el país. Su larga trayectoria en medios le dio a la conductora una popularidad envidiable.

Ese reconocimiento se refleja en sus redes sociales, principalmente en su cuenta de Instagram, donde cada una de sus intervenciones es muy comentada y llega a muchísimos usuarios.

En esta oportunidad, la famosa compartió un sensual video posando frente al espejo que seguramente dejó sin palabras a más de un seguidor. Las imagenes la muestra en vestido metalizado y tacos, acercándose y posando con el celular en su mano.

El video fue compartido como historia y no como publicación, por lo que no hay forma de ver la cantidad de interacciones y el alcance. Sin embargo, es de esperar que no haya pasado desapercibido para nadie, teniendo en cuenta la popularidad de la conductora.

El video que compartió la famosa en la historia de su cuenta de Instagram

En su cuenta, Marcela Baños tiene más de 395.000 seguidores y la cifra continúa subiendo todos los días. Allí, suele compartir los looks que usará al aire, además de mostrar muchas fotos y recuerdos familiares. Ocasionalmente, también aprovecha su popularidad para hacer arreglos con marcas y promocionar productos.

En general, sus publicaciones rondan los 2.000 likes y en ocasiones hasta rozan los 7.000, dependiendo del tipo de contenido que se muestre.

Además, la conductora también tiene contenido en historias destacadas, divididas según algunas temáticas. Aunque son bastante diversas, la mayoría apuntan a mostrar cuestiones detrás de cámara de sus programas.

