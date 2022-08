Música

Britney Spears acusó a su familia de haberla «matado literalmente» al ponerla bajo una tutela restrictiva durante más de una década.

En un mensaje de audio de 22 minutos publicado en su canal de YouTube, pero posteriormente borrado el domingo, la cantante de “Toxic” criticó a su padre Jamie y a su madre Lynne por el acuerdo legal establecido tras su ruptura en 2008, que duró hasta noviembre de 2021.

“¿Cómo se han salido con la suya?” preguntó Spears, quien recientemente volvió a la música con un dúo junto a Elton John en ‘Hold Me Closer’. “¿Y qué carajo he hecho yo para merecerlo? ¿Cómo carajo se salieron con la suya? ¿Cómo es que hay un Dios? ¿Existe Dios?”.

Continuó explicando que tenía un profundo miedo a ser “juzgada” por hacer públicas sus opiniones sobre la tutela, que dio a su padre y a los designados por el tribunal el control sobre sus finanzas, su carrera y su atención médica.

“No obtengo nada por compartir todo esto“, explicó. “Tengo ofertas para hacer entrevistas con Oprah y mucha gente por mucho, mucho dinero, pero es una locura. No quiero nada de eso. Para mí, esto va más allá de una entrevista propiamente dicha”.

Britney, de 40 años, comenzó su batalla legal para liberarse de la tutela en 2020, después de que las insinuaciones de que no estaba contenta con el acuerdo desencadenaran una campaña de fans. Ganó su batalla legal y se casó con Sam Asghari en junio de este año. Ni sus padres ni sus hermanos Jamie Lynn y Bryan Spears estuvieron presentes en la boda.

Revelando la fuerza de sus sentimientos hacia su familia en el nuevo audio, Spears añadió: “Literalmente me mataron. Me tiraron a la basura. Eso es lo que sentí, mi familia me tiró”, continuó. “Ahora sé que todo fue premeditado y que una mujer le presentó la idea a mi padre y que mi madre realmente le ayudó a seguir y a hacer que todo sucediera”.

La estrella también afirmó que le sacaban seis viales de sangre cada semana, pero que hablar de sus experiencias y hacer nueva música la estaba ayudando a “curarse”. Por su parte, la madre de Britney, respondió a la grabación en Instagram, escribiendo: “¡He hecho todo lo posible para ayudarla a salir de las dificultades! Nunca te he dado ni te daré la espalda”.

Aunque la cantante ya se libró de la tutela, las batallas legales sobre las acciones de Jamie y el uso de su fortuna durante el acuerdo continúan.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR)-