Con tan solo 10 años, la hija de Agustina Cherri la rompe en las redes con sus covers

4 abril, 2020 1:26

La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls tiene apenas diez años y es furor en redes sociales con sus impresionantes covers musicales.

Muna es la hija de los actores Agustina Cherri y Gastón Pauls y con apenas 10 años se convirtió en toda una estrella en las redes debido a su gran talento musical.

En su cuenta de Instagram y con un impresionante parecido a su mamá supo cautivar a todos sus seguidores por su habilidad para la música. Saltando de género en género, Muna se anima a hacer covers de grandes artistas.

Desde ”I’m Yours”, de Jason Mraz pasando por”Agua Marfil”, de Usted señálemelo y hasta ”Fly Me To The Moon”, de Frank Sinatra son algunas de las versiones que, ukelele en mano, la hija de Agustina Cherri ha reversionado para el deleite de sus seguidores.

Por otro lado, una de las canciones que más hizo furor fue cuando interpreto ”Equidad” de la cantante argentina Conni Isla. En esa oportunidad, su mamá reposteó el video en su cuenta personal donde su más de un millón y medio de seguidores le dieron a su hija el salto que necesitaba para que su música sea aún más conocida.

No obstante lo que impresiona no es únicamente su habilidad para tocar el ukelele sino su voz a la hora de cantar. Y eso es sin duda lo que demuestra en un video en el que se filmó practicando la interpretación de ”Vas a quedarte” de la cantante española Aitana.

Ese video superó las 700 mil reproducciones y se convirtió en el más visto de todo su repertorio musical convirtiendo a la hija de Agustina Cherri una de las cantantes más jóvenes en tener tanto éxito en redes sociales.

