Con solo una campera de cuero (sí, sin nada debajo) , Noelia Ríos prendió fuego las redes

6 septiembre, 2020 17:13

Noelia Ríos, ex Gran Hermano en la edición 2012, prendió fuego las redes sociales con una foto súper hot.

Noelia Ríos es recordada por su paso por la edición 2012 de Gran Hermano, en la que se robaba la mirada de miles de personas por su sensualidad única. La modelo sigue dejando sin suspiros a sus seguidores de Instagram con su costado más hot.

“Me falta la moto 🛵 🚀 Cuando pase la tormenta nada nos detendrá”, escribió Noelia Ríos en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que se la ve con una campera de cuero y con nada debajo.

Recientemente, Noelia Ríos brindó una nota en la que habló de todo: “Yo no me siento sexy ni nada. Puedo estar sentada desnuda y quizá la gente me mira y “dice qué lindo, qué se yo”, pero yo nada. Siento que mi personalidad va más allá de mi cuerpo”.

“Me gustan los hombres y las mujeres también, pero me gustan más los hombres. El día que me case va a ser con un hombre, la mujer es sólo para divertirse”, reveló la picante Noelia Ríos.

Además, la modelo recordó la mala experiencia en su debut sexual: “Perdí la virginidad cuando tenía 20 años, pero fue una desilusión. Imaginaba que iba a ser algo re lindo, en una cama llena de rosas, y nada que ver. Fue arriba de zapatillas. Era alguien a quien quería, pero no me gustaba mucho. No sentí nada. Fue una porquería. Me parece que no voy a probar más”.

