Ante la confirmación de cinco casos positivos nuevos de coronavirus y el aislamiento

de más de 700 personas por contacto estrecho, el poder Ejecutivo junto al Comité

Operativo de Emergencias (COE) determinaron que la provincia regrese a Fase 1 del

aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Según se informó, el retorno de fase es por tiempo indeterminado, hasta que se logre

bloquear la totalidad de los casos sospechosos que se detectaron en la cadena

epidemiológica.

De los 5 casos registrados ayer, 4 casos son contactos estrechos de casos positivos

detectados previamente, mientras que uno es un transportista que fue detectado en

un control de rigor.

El acumulado de casos positivos detectados asciende a 87. Ayer, se realizaron 184

PCR de los cuales cinco resultaron positivos.

Hasta la noche de ayer no se registraron nuevos pacientes recuperados, por esta

razón, teniendo en cuenta la sumatoria de casos recuperados hasta la fecha, 22

casos se consideran activos.

La decisión del retorno de fase en Catamarca se fundamenta en que durante las

últimas horas ascendió a más de 700 la cifra de personas aisladas como casos

sospechosos de COVID-19. Esta cifra fue confirmada por el ministerio de Salud tras

la realización de bloqueos a contactos estrechos de casos positivos.

Al respecto, desde el COE explicaron: “Lamentablemente tenemos que retornar a la

etapa más dura y estricta del aislamiento porque hemos visto, desde el retorno a

Fase 2, que las personas han tomado pésimas decisiones personales al realizar

reuniones sociales y no seguir adecuadamente las medidas de prevención en su vida

social en general. Esta fase por ahora no tendrá un tiempo determinado y durará lo

necesario hasta poder bloquear a todos los casos sospechosos generados por un

puñado de casos positivos que se han manejado de una forma absolutamente

irresponsable”.

En el día de hoy, está prevista una reunión con autoridades para analizar las medidas

que se llevarán a cabo.

Cierran las iglesias

Debido a la vuelta a Fase 1, por los casos de COVID 19 registrados en la provincia,

el obispo diocesano, Mons. Luis Urbanc, dispuso el cierre de todos los templos del

territorio diocesano a partir de hoy y hasta nuevo aviso.

Las misas se celebrarán sin la presencia de fieles y se transmitirán por las redes

sociales y los medios de comunicación.

En tanto que hoy la Misa por el Día del Milagro se transmitirá a través las redes

sociales de la Catedral y del Obispado.

Responsabilidad social

Desde el COE se reitera a la población que es de suma importancia que continúe con

los cuidados preventivos de distanciamiento social, uso correcto del barbijo y lavado

de manos.

La falta de cumplimiento de un importante porcentaje de la comunidad a las medidas

sanitarias y sociales generó el alto número de personas que deben cumplir con el

aislamiento obligatorio por haber mantenido contacto con personas contagiadas de

COVID.