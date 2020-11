Música

Una verdadera locura inédita. Este clip en el que Lennon aparece enloquecido es todo lo que necesitamos para el martes.

La espectacular película de 1996 de los Rolling Stones, Rock and Roll Circus, documenta la última actuación de la banda con su formación original en 1968. Hoy, los Stones compartieron por primera vez online un muy deseado clip de la película: la primera actuación ante público de Sympathy for the Devil.

El clip captura la energía increíble de la época y a los Rolling Stones en su configuración inicial con Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Charlie Watts, Ian Stewart y Brian Jones. La banda acababa de lanzar Beggars Banquet seis días antes de esta actuación y claramente estaban entusiasmados con esa alegría posterior al álbum. Los primeros planos de Jones tocando las maracas, Richards tocando su guitarra y el siempre enigmático canto de Jagger lo convierten en un video memorable. Y también hay un cameo inesperado de John Lennon, a quien se lo puede ver disfrutando mientras baila alrededor del minuto 4:53. ¿Quién puede culparlo?

Rock and Roll Circus se filmó inicialmente en diciembre de 1968 para promocionar Beggars Banquet, pero se archivó hasta 1996 (los Stones supuestamente detuvieron su estreno porque se sintieron eclipsados ​​por The Who y Jethro Tull, quienes también aparecieron en la película) El siguiente clip proviene de una restauración Dolby 4K de Rock and Roll Circus que está disponible on line por primera vez.

“Fue un rodaje increíble, creo, 36 horas o algo así”, dijo Keith Richards en un comunicado. “Recuerdo no recordar todo hacia el final … pero fue divertido … pasamos por dos audiencias … gastamos una … ¡fue genial!”

El director Michael Lindsay-Hogg dijo que también recordaba vívidamente haber filmado la actuación a las 5:30 a.m. de ese día. Su objetivo era encuadrar toda la escena como si “no hubiera audiencia” en absoluto, principalmente eliminando a la audiencia de las tomas siempre que fuera posible. “[Mick Jagger] usó la última pizca del gran intérprete que es”, dijo en un comunicado. “La cámara estaba justo enfrente de él para usarla como quisiera. No lo estaba observando desde la distancia; estaba a dos pies de él y él y las cámaras se moldearon entre sí casi porque lo usó de manera maravillosa “.