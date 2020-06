Respetar la distancia mínima de dos metros entre personas es una de las máximas recomendaciones, y también obligaciones, que hay que cumplir como medida de prevención y seguridad para evitar contagios por coronavirus.

Así, en el plan de desescalada que se está llevando a cabo en España, donde ya se ha empezado a salir a la calle, acudir a comercios o establecimientos y a realizar de forma progresiva distintas actividades, es importante guardar la distancia de dos metros en todas ellas.

Para facilitar esta tarea y poder calcular fácilmente los dos metros de distancia, Google ha lanzado Sodar, una nueva herramienta que, utilizando WebXR, crea un anillo de realidad aumentada de dos metros de radio alrededor del entorno.

¿Cómo se usa Sodar?

Para utilizar esta herramienta de Google, no hace falta descargar ninguna aplicación en el teléfono móvil. Solamente es necesario entrar con un dispositivo móvil Android en Google Chrome y acceder a la página web de Sodar.

Una vez dentro, basta con darle a “iniciar” para poder ver a través de la pantalla el entorno de alrededor, donde se marcará una franja que limita los dos metros de distanciamiento social necesarios.

Así, aunque la distancia de dos metros es algo que se puede medir a ojo de forma aproximada, esta herramienta puede ayudar a calcularlo en ciertas situaciones donde sea más importante guardar la distancia, por ejemplo, en un bar donde los empleados deban situar las mesas a dos metros de distancia entre ellas.