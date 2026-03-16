PRIMERA PROYECCIÓN

Este viernes 20 de marzo, en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), dará inicio una nueva edición del ciclo de cine “Mujeres en Foco”, una propuesta que pone en pantalla producciones argentinas dirigidas por mujeres y que invita a reflexionar sobre distintas experiencias y realidades femeninas.

La primera función será a las 20 horas, con la proyección de “Entre Reinas”, dirigida por Malena Fainsod y co-dirigida por Tomás Morelli. A través de testimonios íntimos de amigas y familiares, la directora Malena Fainsod, reconstruye recuerdos, experiencias y preguntas sobre los mandatos que han atravesado durante generaciones los cuerpos y las vidas de las mujeres.

El ciclo forma parte de las actividades impulsadas durante el Mes de la Mujer por la Secretaría de Gestión Cultural, a través de la Dirección de Desarrollo Cultural, y busca acercar al público producciones contemporáneas del cine nacional que amplían las miradas sobre temas sociales, culturales y de género.

Las proyecciones continuarán el viernes 27 de marzo con “Muña Muña”, dirigida por Paula Morel Kristof, función que además será el estreno provincial de la película. El film retrata la historia de Olga, una enfermera de 60 años que trabaja en la salita de primeros auxilios de El Mollar, un pueblo tucumano, y que atraviesa un proceso de transformación personal al abrirse a la posibilidad de un nuevo amor y, sobre todo, al reencontrarse consigo misma. La proyección contará con la presencia de sus realizadoras y protagonista.

El ciclo concluirá el miércoles 1 de abril con la multipremiada “Belén”, dirigida por Dolores Fonzi, film que explora la historia de una joven tucumana acusada de aborto ilegal y la lucha judicial que desencadenó un movimiento social en defensa de los derechos reproductivos en el país.

Todas las funciones se realizarán a las 20 horas en CATA (Sarmiento 613) y serán con entrada libre y gratuita.