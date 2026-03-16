Este jueves 19 de marzo la ciudad de Salta será sede del 1er Encuentro Norte Argentino Conecta, una iniciativa impulsada por la Región Norte de FAEVYT (integrada por las Asociaciones Regionales de la Federación de Salta, Jujuy, La Rioja, Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán) que busca generar un espacio de vinculación entre agencias de viajes del norte argentino y agencias que comercializan Argentina en los mercados internacionales.

En la oportunidad, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia de Catamarca estará presente con un stand de promoción institucional y turística de la provincia. También participan representantes de agencias catamarqueñas.

La iniciativa surge como respuesta a los profundos cambios en los hábitos de viaje, en los tiempos de decisión y en las modalidades de consumo turístico, tanto en el mercado nacional como internacional. Estos cambios requieren repensar las estrategias tradicionales y avanzar hacia esquemas de comercialización más integrados, coherentes con la forma real en que hoy se planifican y se viven los viajes.

En este contexto, se propone consolidar y potenciar las ventajas comparativas individuales de cada provincia, integrándolas en una propuesta regional complementaria, capaz de aportar mayor escala, continuidad territorial y diversidad de experiencias. El objetivo es transformar atributos provinciales en corredores turísticos regionales estructurados por ejes comunes — Puna, Ruta 40, enoturismo de altura, culturas originarias, yungas, espiritualidad— definidos según criterios de viabilidad operativa, coherencia territorial e interés comprobable de los distintos nichos de demanda.

El encuentro se realizará el jueves a partir de las 8.30 hs en el Centro de Convenciones de la ciudad de Salta y tendrá como objetivo fortalecer el trabajo conjunto, generar nuevas oportunidades comerciales y potenciar la promoción del Norte argentino en el mundo.

Durante la jornada se promoverán instancias de networking, intercambio de experiencias y desarrollo de estrategias de comercialización internacional, con el foco puesto en consolidar al Norte argentino como un destino cada vez más presente en la oferta turística global.

Las agencias y empresas interesadas en participar pueden inscribirse completando el formulario disponible en: https://forms.gle/N22AdLLtZyoLEiVG9