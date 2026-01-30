El gobierno de Colombia confirmó el viernes que se llevarán a cabo 20 vuelos para repatriar a ciudadanos colombianos deportados desde Estados Unidos. Esta reactivación de las deportaciones fue anunciada a pocos días de la esperada reunión entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro.

La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, declaró a los medios que «hemos acordado con Estados Unidos continuar trayendo a las personas que van a ser deportadas, que ya cuentan con una resolución de exclusión por esta vía. Por ahora, realizaremos unos 20 vuelos, uno semanal, para repatriar a estas personas».

La Cancillería de Colombia informó que los vuelos de repatriación fueron oficialmente reanudados el jueves a la medianoche, mostrando a los connacionales llegando al aeropuerto de Bogotá con sudaderas y llevando bolsas plásticas y morrales.

Esta decisión se toma tras varios meses de suspensión de los vuelos, en medio de tensiones que comenzaron hace un año cuando Petro se opuso a recibir a los deportados en aviones militares estadounidenses, demandando un trato digno y que no fueran esposados.

Ante esta negativa, Trump advirtió que podría imponer aranceles del 25% a productos colombianos, aumentando la presión al 50%. Sin embargo, las amenazas no se concretaron, ya que Estados Unidos rápidamente acordó que Colombia recibiría a los deportados sin dilación.

Colombia ha dispuesto aviones de su Fuerza Aérea para facilitar la repatriación. Según datos de la Defensoría del Pueblo, entre enero y marzo de 2025, más de 1.460 colombianos fueron repatriados. La reanudación de los vuelos se enmarca en el compromiso del gobierno colombiano de tratar a sus connacionales con dignidad, aunque no se especificaron los protocolos a seguir en las deportaciones.

La reunión entre Petro y Trump está programada para el próximo martes, generando grandes expectativas tras un año de crecientes tensiones bilaterales. Los desacuerdos entre ambos mandatarios han girado en torno a la política migratoria y las acciones bélicas de Israel en la Franja de Gaza, centrándose especialmente en la lucha contra el narcotráfico.

Trump ha acusado a Petro, sin pruebas, de ser un «capo de las drogas», y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó a él y a la primera dama, Verónica Alcocer, por supuestos vínculos con el narcotráfico. Además, Trump ha amenazado con retirar la ayuda financiera a Colombia y ha mencionado la posibilidad de una intervención militar.

Artículo anteriorHoracio “Checo” Brandán, una vida dedicada al boxeo catamarqueño
Artículo siguienteEl Gobierno aconsejó no viajar a Cuba por la crisis en las «condiciones de vida»
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor