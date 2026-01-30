Horacio René “Checo” Brandán es una de las figuras históricas del boxeo catamarqueño. Su nombre quedó ligado a una época de sacrificio, gimnasios humildes y carreras construidas a fuerza de constancia. En una entrevista con Catamarca Despierta, el exboxeador repasó su trayectoria, recordó sus peleas dentro y fuera del país y dejó reflexiones sobre el presente del deporte.

Brandán contó que comenzó en el boxeo a los 14 años, casi por casualidad, junto a amigos de la escuela. “Empezamos a entrenar a los catorce años. Íbamos a la escuela y después nos mandaron al gimnasio”, recordó. En aquellos años, explicó, el camino era largo: “Antes de pelear, entrenábamos dos años. A los dieciséis recién podías subir al ring”.

Durante su etapa amateur, llegó a realizar cerca de 70 peleas antes de dar el salto al profesionalismo. “Yo me hice profesional a los 25 años. Era ir al gimnasio, volver, trabajar y seguir”, señaló, al describir una rutina marcada por el esfuerzo constante.

Ya como profesional, Brandán destacó que el boxeo era muy distinto al actual. “Yo cada quince días peleaba. Había promotores y se trabajaba seguido, no como ahora que los chicos pelean cada tres meses”, opinó, y advirtió que la falta de continuidad termina perjudicando a los jóvenes boxeadores.

Uno de los hitos de su carrera fue su experiencia internacional, con peleas y entrenamientos en Estados Unidos y México. Al comparar niveles, fue contundente: “Había mucha diferencia. Allá el boxeo era más completo, más rápido, con todos los estilos”. También recordó que, aunque se ganaba mejor, no siempre convenía quedarse tanto tiempo afuera: “Allá ganás más plata, pero hacés pocas peleas”.

Al hablar del pasado, Brandán no esquivó las dificultades económicas de sus comienzos. “Vivíamos en una familia muy humilde. Yo tenía que trabajar, ir a la escuela y entrenar. No había ayuda económica”, relató. En contraste, valoró las oportunidades actuales: “Hoy los chicos tienen becas, profesores, algo de apoyo. Antes no había nada”.

Finalmente, el exboxeador subrayó el rol social del deporte, una idea que atravesó toda la charla. “El boxeo te saca de la calle. La calle está dura, fea”, afirmó, y agregó que el gimnasio fue clave no solo para su carrera, sino también para su vida personal y la de muchos jóvenes.

Con su testimonio, Horacio “Checo” Brandán vuelve a ocupar un lugar en la escena pública, esta vez lejos del ring, pero con la misma convicción. Su historia refuerza la importancia de seguir entrevistando y recordando a las viejas glorias del deporte catamarqueño, cuyas experiencias siguen teniendo vigencia y valor para las nuevas generaciones.