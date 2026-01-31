El Gobierno argentino recomendó este jueves a los ciudadanos evitar o posponer viajes a Cuba ante el deterioro de las condiciones de vida, en el marco de una crisis que afecta el suministro de energía y el acceso a recursos básicos. La advertencia fue difundida a través de un comunicado oficial de la Cancillería y replicada por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Según el texto, en la isla se registran interrupciones prolongadas del servicio eléctrico, dificultades para conseguir combustible —incluso en zonas turísticas— y problemas en el acceso al agua potable. A esto se suma la escasez de alimentos y medicamentos, un escenario que, de acuerdo con el Gobierno, agrava la situación tanto para los residentes como para los visitantes extranjeros.

La recomendación oficial también alcanza a los argentinos que ya se encuentran en Cuba, a quienes se les pidió seguir de cerca la evolución de la crisis y tomar recaudos adicionales ante eventuales complicaciones en los servicios esenciales.

El pronunciamiento de Cancillería se conoce en paralelo a nuevas medidas adoptadas por Estados Unidos contra Cuba y los países que suministran petróleo a la isla. Días atrás, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impone aranceles adicionales a bienes importados desde naciones que vendan o entreguen crudo al régimen cubano, una decisión que impacta de lleno en el abastecimiento energético del país caribeño.

Desde Washington sostienen que el suministro de petróleo constituye un pilar clave para el funcionamiento de la economía cubana, el sistema eléctrico y el transporte. En ese marco, la Casa Blanca aseguró que las sanciones buscan resguardar intereses estratégicos estadounidenses frente a lo que definió como “acciones malignas” del gobierno de La Habana en el plano internacional.

La normativa prevé que cualquier país que provea directa o indirectamente combustibles a Cuba pueda enfrentar nuevas tarifas sobre sus exportaciones a Estados Unidos, aunque deja abierta la posibilidad de modificar o levantar las medidas si se registran cambios considerados significativos por la administración norteamericana.

Mientras tanto, las autoridades argentinas remarcan que el contexto actual en la isla presenta riesgos concretos para los turistas y reiteran la necesidad de evaluar con cautela cualquier desplazamiento, en un escenario marcado por la incertidumbre energética y el desabastecimiento de bienes esenciales.