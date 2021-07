Música

La canción formará parte del nuevo disco de la banda, ‘Music of the Spheres’.

A dos años de su último material de estudio, Coldplay está listo para entregar su noveno disco. Se titula ‘Music of The Spheres’ y estará disponible el próximo 15 de octubre.

La banda ya ha dado a conocer 12º y última canción del disco llamada “Coloratura”. La canción tiene una duración de 10 minutos con 19 segundos. Se trata de una balada pop-rock que incluye diversos sonidos enormes y espaciales, que apelan completamente a la vibra general del disco.

Chris Martin reveló que 5 de los 12 tracks que conformarán su nuevo disco se titularán únicamente como emojis.

El tracklist de ‘Music of The Spheres’ es:

1.”[ emoji de planeta]”

2.”Higher Power”

3.”Humankind”

4.”✨”

5.”Let Somebody Go”

6.”❤️”

7.”People of the Pryde”

8.”Biutyful”

9.”🌎”

10.”My Universe”

11.”♾️”

12.”Coloratura”

Music Of The Spheres. The new album 🪐 October 15th, 2021.

Available to pre-order: https://t.co/TglyCzQdOq pic.twitter.com/ydofZEUDmE — Coldplay (@coldplay) July 20, 2021

Tatiana Roust