El gobernador Raúl Jalil, acompañado por el vicegobernador Rubén Dusso, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, recibió al Embajador Adjunto de la Unión Europea, Erán Nagan, y a una delegación de diez países europeos para explorar oportunidades de cooperación en minería, energías renovables, agroindustria y programas educativos en Catamarca.

En el encuentro, coordinado por el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, las autoridades provinciales destacaron el potencial de la provincia en minería y agroindustria, así como el interés en fomentar la educación y los intercambios académicos. En este sentido, se trabajará en acuerdos y becas para estudiantes catamarqueños en universidades europeas.

Nagan resaltó el interés en minerales clave como el litio y el cobre, y valoró los paisajes de Catamarca como destino turístico atractivo para europeos. La visita se enmarca en el compromiso de la UE de fomentar el desarrollo territorial y la innovación en Argentina.

El embajador destacó además programas educativos que permiten a estudiantes argentinos cursar maestrías y estudios en varias universidades europeas. “Sería sumamente beneficioso que los estudiantes de Catamarca participen en estos intercambios”, afirmó.

La agenda de la delegación europea continuará con una visita a la empresa CONFECAT, un recorrido por el NODO Tecnológico donde se reunirán con el intendente Gustavo Saadi, y reuniones con empresarios de los sectores minero, industrial y otros.

La delegación europea

La comitiva del viejo continente está integrada por los representantes de la UE Khatchik Derghougassian, Gisela González y Jelena Vlahusic, junto a los consejeros políticos: Golshan Khun Jush (Alemania), Sophie Triller-Windisch y Costazul Rincon-Ocariz (Austria), Sara Teresak (Croacia), Tija Kuhar (Eslovenia), Sanna Pulkkinen (Finlandia), Noemie Yepes (Francia), Vanda Kalydy (Hungría), Niahm Kavanagh (Irlanda), Robbert Muller (Países Bajos) y Bogna Ruminowicz (Polonia).

