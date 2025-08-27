En el marco del Mes de las Infancias, el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela invita a cerrar la celebración con una propuesta creativa inspirada en la muestra “Musas del acervo”.

La actividad propone a niñas y niños explorar el arte moderno y contemporáneo de la exhibición y, a partir de recortables vinculados al imaginario de los artistas y al propio, reversionar las obras con una impronta personal.

El encuentro se realizará el sábado 30 de agosto, desde las 10 hs, en el Museo (San Martín 316), y está destinado a niños y niñas de 8 a 12 años. Para participar de la actividad los niños deben asistir con cartuchera completa, mientras que el resto de los materiales será provisto por la institución. La entrada es de carácter libre y gratuita.

La muestra “Musas del acervo” celebra el aniversario del nacimiento de Laureano Brizuela, figura clave del arte catamarqueño, y presenta una selección de obras del patrimonio del museo, incluyendo paisajes y bodegones.

La exposición recorre más de un siglo de producción, desde 1929 hasta 2024, y refleja la evolución estética y temática de estos géneros, invitando al público a descubrir las inspiraciones y contextos de distintos artistas.

El título remite a las musas de la mitología griega, diosas inspiradoras de las artes y las ciencias, y busca destacar la riqueza y diversidad del acervo, evocando la idea de que cada obra puede ser una fuente de inspiración.

Esta actividad cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, a través de la Secretaría de Gestión Cultural, reafirmando su compromiso con la promoción de propuestas artísticas y educativas que acerquen el patrimonio cultural a las nuevas generaciones.