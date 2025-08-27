Facebook Instagram RSS
Acceso a la Tarifa de Interés Social: Conocé las nuevas fechas para inscribirte

Catamarca Provincia
El Gobierno de Catamarca anunció la apertura de nuevas fechas y sedes para el operativo de empadronamiento destinado a quienes deseen acceder a la Tarifa de Interés Social. Las próximas jornadas se desarrollarán en los siguientes días, horarios y ubicaciones:

-Miércoles 27 de agosto: de 14:00 a 17:00 hs.  Escuela N° 324 “Elvira Grellet De Caro”, Av. Ocampo y Pasaje Las Rejas

-Jueves 28 de agosto: de 16:00 a 19:00 hs. Centro Vecinal Parque América, Calle Bolivia entre Cuba y Honduras

-Viernes 29 de agosto: de 16:00 a 19:00 hs.Centro Vecinal “Eva Perón”, Calle Sumampa esquina Alpatauca

Se insta a todos los vecinos que aún no realizaron su inscripción a presentarse en las fechas, horarios y lugares mencionados. Este trámite es esencial para asegurar el beneficio de tarifas sociales y fomentar la equidad en el acceso a los servicios esenciales.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

– Jubilados/as o pensionados/as con ingresos hasta 2 SMVM (Salarios Mínimos, Vitales y Móviles)

– Familias con ingresos totales que no superen 2 SMVM

– Personal de casas particulares (Ley 26.844)

– Beneficiarios de AUH, Progresar, Monotributo Social, Pensiones no contributivas, Potenciar, etc.

– Excombatientes de Malvinas

Requisitos para inscribirse

– DNI del titular del servicio

– Último recibo de haberes o constancia del beneficio

– Si no vivís solo/a: Certificado de convivencia y DNI de las personas mayores a 18 años

– Disponibilidad de correo electrónico

– Disponibilidad de número de teléfono

Si tenés alguna duda, acércate a cualquiera de los centros antes mencionados en esos horarios. También podés hacerlo al siguiente número: 3834594882

