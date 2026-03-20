JORNADA DE TURISMO RECEPTIVO

La provincia de Catamarca participó este jueves del 1º Encuentro Norte Argentino Conecta – Encuentro Receptivo 2026, que se desarrolló en el Centro de Convenciones de la ciudad de Salta. La Dirección de Promoción Turística del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia estuvo presente junto a representantes de agencias de viajes catamarqueñas, conformando una de las delegaciones más destacadas.

La iniciativa fue impulsada de manera conjunta por las seis regionales de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) —Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca— con el objetivo de fortalecer el turismo receptivo y consolidar vínculos estratégicos entre los actores del sector en el Norte del país.

El encuentro reunió a más de 250 referentes del sector turístico, entre operadores mayoristas, agencias de viajes, hoteleros, gastronómicos, guías y prestadores de servicios. Durante la jornada se desarrollaron rondas de negocios con 16 operadores mayoristas especializados en mercados internacionales, presentaciones de destinos y espacios de capacitación e intercambio. Más de 80 prestadores turísticos participaron de las instancias de vinculación comercial, generando oportunidades concretas de negocio para el sector.

En ese marco, Catamarca presentó sus principales atractivos, servicios y experiencias turísticas, buscando posicionarse como una opción clave dentro de la oferta del Norte Argentino. La presencia institucional del Ministerio se complementó con la participación de agencias de viajes locales y seis municipios de la provincia, lo que evidencia el trabajo articulado entre el sector público y privado provincial.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la construcción de una propuesta regional complementaria e integrada, organizada en torno a corredores temáticos comunes como la Puna, la Ruta 40, el enoturismo de altura, las culturas originarias, las yungas y la espiritualidad, que reflejan la diversidad cultural y natural del Norte argentino.

El 1º Encuentro Norte Argentino Conecta se consolida como una plataforma clave para la integración regional, el fortalecimiento del turismo receptivo y la generación de nuevas oportunidades de desarrollo económico para los destinos del Norte del país.