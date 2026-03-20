En el marco del Mes de las Mujeres, FOGACAT llevó adelante la jornada “Impulso Mujeres: financiamiento y garantías para crecer”, junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos de Catamarca, con el objetivo de acercar herramientas concretas para fortalecer el desarrollo productivo y financiero de mujeres emprendedoras y empresarias de la provincia.

La actividad contó con la presencia de la secretaria de Planificación del Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos de Catamarca, Tania Schonals; la presidenta de FOGACAT, Alejandra Nazareno; el jefe del Área de Financiamiento Productivo del Consejo Federal de Inversiones, Juan Navas; y la jefa del Departamento de Créditos, Paula D’Amico, quien brindó una charla magistral sobre educación financiera para mujeres. También participaron emprendedoras, empresarias y representantes de distintos sectores vinculados al desarrollo productivo local.

Durante la jornada se presentó el Programa para el Desarrollo Productivo y Financiero de Mujeres, orientado a generar más oportunidades para emprendimientos y empresas liderados por mujeres, a través de herramientas de acompañamiento y financiamiento que permitan consolidar y potenciar sus actividades.

En ese marco, FOGACAT expuso su rol como herramienta de respaldo para el acceso al crédito, destacando la importancia de seguir ampliando mecanismos que permitan reducir barreras y fortalecer la inclusión financiera de las mujeres en el entramado productivo local. La presentación estuvo a cargo de la subgerenta del Fondo, Lourdes Herrera.

La propuesta incluyó además testimonios de beneficiarias, que compartieron sus experiencias de crecimiento a partir del acceso a estas herramientas, y un espacio de reflexión sobre la importancia de seguir promoviendo la autonomía económica de las mujeres y su participación activa en el desarrollo productivo de la provincia.