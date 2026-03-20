



En el marco del Día Internacional del Artesano, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, a través de la Dirección de Artesanías, llevó adelante el jueves 19 una jornada especial en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), ubicado en Sarmiento 613.

La actividad tuvo como eje principal una feria artesanal que se instaló en las galerías del segundo patio de CATA y reunió alrededor de 14 artesanos y artesanas de distintos rubros. Madera, textil, cerámica, cuchillería, fibra vegetal, joyería y productos regionales formaron parte de esta propuesta que buscó visibilizar el trabajo de los creadores locales, poner en valor sus saberes y acercar al público a las diversas expresiones de la artesanía catamarqueña.

Además, se realizó un taller de modelado en arcilla roja a cargo de la artesana Estela Moreno, en el espacio CATA Lab. La actividad propuso a los participantes modelar un mate o pequeño recipiente incorporando un rostro en relieve, como una primera aproximación al trabajo escultórico.

Durante toda la jornada también hubo demostraciones en vivo de distintos oficios artesanales. En primer turno, el artesano Gerardo Quijano mostró el trabajo en madera, incluyendo la elaboración de bateas, cucharas y piezas utilitarias mediante técnicas tradicionales de carpintería artesanal.

Por la tarde, el artesano Solano Condori realizó una demostración de cestería en simbol, compartiendo el proceso de preparación de la fibra y las técnicas de tejido. En simultáneo, en el CATA Lab, la artesana Fernanda Di Natale trabajó en telar en vivo, donde explicó la construcción de guardas y diseños propios de la tradición textil.

La feria también fue una oportunidad para conocer en primera persona las historias y procesos detrás de cada creación, Mirian Alvarado, artesana dedicada al trabajo con follaje seco, teñido y procesado, presentó piezas decorativas como árboles de la prosperidad, cuadros con madera de cardón intervenidos con flores y pequeños arreglos artesanales que combinan naturaleza y diseño. Junto a ella participó su esposo, el ceramista Heber Casals, con quien comparte el espacio de feria y el oficio. Casals presentó su producción en cerámica con cuencos, bowls, tazas y tazones.

En ese marco, desde el proyecto “Barro Tal Vez”, Oseas Flores destacó: “Trabajamos de manera manual con materiales locales como la arcilla roja catamarqueña, que es trabajada a baja temperatura con técnicas ancestrales para crear piezas utilitarias y ornamentales, inspiradas en manifestaciones arqueológicas de Catamarca”. Entre sus creaciones se destacaron mates, tazones, cuencos, sahumadores, vasijas ornamentales y las morenitas, unas pequeñas imágenes de la Virgen del Valle en su figura original.

Por su parte, Juan Pablo Olmos, de Urku Sallqa Cuchillería Artesanal, exhibió cuchillos y herramientas forjadas de manera tradicional. Sus piezas, elaboradas incluso en acero damasco multilaminado, pueden demandar hasta 30 días de trabajo de acuerdo al nivel de detalle de la pieza, considerando también los procesos térmicos, el enfriado y el lijado manual. “Cada pieza lleva tiempo y dedicación, es un trabajo completamente artesanal”, señaló.

La madera también tuvo un lugar destacado con la presencia de Jorge Quijano, referente del rubro con casi tres décadas de trayectoria en la talla y la fabricación de muebles tradicionales. “Nuestra tradición hace larga la enseñanza, porque no es solamente hacer un mueble, sino aprender técnicas ancestrales, conocer la fibra, las herramientas y el cuero”, expresó. Y agregó: “Es una fecha especial, pero el valor de nuestro esfuerzo debe reflejarse siempre. Si no nos dan vida, nuestra tradición muere. Estoy convencido de que nuestras raíces no deben ser olvidadas jamás”.

La jornada propuso así un espacio de encuentro entre artesanos y comunidad, donde el arte manual, la transmisión de saberes y la identidad cultural se pusieron en primer plano, reafirmando el valor de las tradiciones vivas en la cultura catamarqueña.

Durante el evento estuvieron presentes el director de Artesanías, Gonzalo Cancino, junto a demás autoridades del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, quienes acompañaron el desarrollo de la jornada.