La designación de Francisco Mercado como director del Banco Nación de la

Argentina genera puntos a favor y en contra, mientras que desde la oposición

cuestionan está designación, desde el oficialismo muestran su apoyo al flamante

funcionario.

Fue el diputado Provincial del Frente de Todos, Marcelo Murua posteo en Facebook

que “el cargo que ocupará Francisco Mercado en el Banco Nación es un cargo de

naturaleza política. Es estar en la mesa de decisión de la entidad Bancaria de la cual

la Provincia de Catamarca es uno de los clientes más grandes por ser el operador

financiero de casi todos los fondos que la provincia dispone para pagar sueldos como

así también la totalidad de los fondos que la provincia paga a terceros por servicios y

obras varias que prestan a la provincia”.

“Seguramente hay provincias que mueven más dinero que Catamarca, pero la

mayoría tienen para estas operaciones entidades provinciales, en ese sentido

Catamarca en algún tiempo también tuvo una entidad Bancaria Provincial que se

llamaba Banco de Catamarca y fue fundida y saqueada por funcionarios del Gobierno

del Frente Cívico y Social, con Arnoldo y Oscar Castillo a la cabeza”, remarca.

Siguiendo con sus cuestionamiento a la oposición, Murua expresa que “seguramente

los funcionarios que intervinieron en la entidad provincial tenían la idoneidad exigida,

esta claro que para sus valores si, fundieron lo público y prosperaron en la actividad

financiera privada.

Pero seguramente como los que cuestionan en esa época no estaban, nadie les

conto esa parte de la historia, por eso no saben que los que dirigen su sector político

ya hacían tropelías mucho tiempo antes”.

En cuanto a Mercado, el legislador dice que el mismo fue “secretario del Gabinete 4 años de una Gobernadora que no se fue por la ventana por que no le daban los

números, se fue por que fue consecuente con lo que siempre pregono en ese sentido”.

“Algo de experiencia tiene en lo político, por que formo parte de uno de los Gobiernos con mas aceptación de la historia de Catamarca.

Las criticas sobre los nombramientos se hacen cuando son ajenos. Cuando en un

cargo Nacional aparece el apellido Castillo o Manzi nada se dice por que seguro que

es gente desconocida que le coincide el apellido, nada que ver con Oscar Castillo y

Ruben Manzi”, puntualizó.

Finalmente, sobre la oposición el legislador puntualiza que “tampoco emitieron

sonido cuando se designo a Jorge Macri en el Banco Provincia sin los ‘titulos

habilitantes’, o cuando se modificaron los requisitos por decreto para que Laura

Alonso que no es abogada se haga cargo de la oficina anticorrupción. Eso se llama

doble estandar”.