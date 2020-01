Familiares de Agustín Rasguido (18), asesinado a fines de diciembre de 2019 en Bañado de Ovanta, fueron recibidos ayer por el fiscal en feria Mauricio Navarro Foressi.

En diálogo con El Ancasti, Verónica, mamá de Agustín, indicó que es la primera vez que se produce un contacto con esa Fiscalía y consideró que la investigación va muy lenta.

“Desde la Fiscalía dicen que en algún momento va a aparecer el sospechoso (de apellido Nievas, de 19 años, que cuenta con un pedido de detención nacional). Pero la verdad es que va muy, muy lento el trabajo que están realizando. Por más que nos digan que van despacio pero sobre pistas certeras, van muy lento. No puede ser que a

21 días del crimen no logren dar con el chico que mató a mi hijo”, señaló. “Me desespera el tiempo que está pasando y la liviandad con que se está trabajando en todos los aspectos”, agregó. Consideró que la información que se le brindó sobre el avance de la investigación “fue muy poca” y remarcó que entre otras líneas investigativas

las pesquisas están enfocadas más que nada en el análisis de teléfonos celulares secuestrados, en los mensajes, llamadas y movimientos que se efectuaron antes y después del crimen.

“El fiscal nos dijo que se están realizando nuevos estudios para determinar si la información que surgió en un primer momento sobre los movimientos de las familias de la chica y de Nievas efectivamente sucedieron, y más que nada sobre los celulares”, comentó la mujer.

“Nos dijo que todavía no hay pistas certeras de dónde se encuentra Nievas y nos pidió que tengamos paciencia. Por lo que nos dicen es muy poco lo que saben. Lo mismo pasa con la Policía”, lamentó.

Explicó que actualmente se están realizando nuevas pruebas para determinar si Nievas -principal sospechoso del crimen-, tuvo en sus manos el arma de fuego con la que mataron a Agustín, al igual que la adolescente implicada, que actualmente cuenta con restricciones y está al cuidado de sus padres.

“Si no tienen rastros de él (Nievas), ¿por qué no avanza la investigación sobre la chica? Los dos (la joven con Nievas) son novios. Y las familias de ellos se protegen. Estamos convencidos de que (Nievas) mantiene contactos con la chica”, manifestó y remarcó: “La chica está en su casa y el asesino anda por ahí, suelto”. Sobre la muerte de Agustín dijo que los especialistas pudieron establecer que aproximadamente fue ejecutado el 25

de diciembre entre las 16.30 y las 17.30, y que el cuerpo fue hallado el 26 a las 6.

“También nos informaron que fue ejecutado en el lugar donde se lo halló, de cuatro tiros, y que el arma que posteriormente se logró secuestrar es el arma homicida. Lo mataron de cuatro balazos”, finalizó. La investigación está a cargo del fiscal de Instrucción Nº 1, Gabriel Federico Maturano, quien emitió el pedido de detención para

Nievas.

Desde el entorno familiar de Rasguido informaron que este viernes se realizará una nueva marcha en Bañado de Ovanta, pidiendo que se esclarezca el caso.